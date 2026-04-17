Pēc 16 gadiem atgriežas viena no slavenākajām komēdiju franšīzēm - “Iepazīsties, mani sievas vecāki”
Pēc 16 gadu pauzes “Iepazīsties, mani sievas vecāki” pasaulē atkal briest ģimenes haoss — un šoreiz to vēl skaļāku sola padarīt Arianas Grandes pievienošanās franšīzei.
Kamēr fani ar interesi gaida jauno filmu, Bens Stillers tikmēr negaidīti atzinis, ka ne visas iepriekšējās sērijas daļas viņam pašam šķitušas vienlīdz izdevušās. Iepriekšējā filma “Iepazīsties, mazie Fakeri” iznāca 2010. gadā, bet jaunā “Focker In-Law” kinoteātros nonāks 2026. gada 25. novembrī.
Pēc tam, kad 2000. gada filma “Iepazīsties, mani sievas vecāki” kļuva par kases hitu, Stillers un Roberts De Niro vēl trīs reizes atgriezās pie savām lomām — attiecīgi Grega Fakera un Džeka Bērnsa tēliem. Pēc 2004. gada “Iepazīsties, Fakeri” un 2010. gada “Mazie Fakeri” tagad gaidāma arī jaunā daļa “Focker In-Law”.
Jaunā filma, kas kinoteātros iznāks 25. novembrī, stāstīs par Grega un Pemas Fakeru dēlu Henriju. Ģimenē sākas jauns haoss, kad viņš nolemj apprecēt Olīviju Džonsu, kuru spēlē Ariana Grande, — spēcīgu un pašpārliecinātu sievieti, kura, šķiet, ir viņam pilnīgs pretstats.
Arianas Grandes fani par to ir sajūsmā. Kāds lietotājs platformā X rakstīja: “Es neesmu redzējis pirmās trīs filmas un, godīgi sakot, arī negribu tās skatīties, bet gribu redzēt ceturto. Vai es palaidīšu garām kaut ko ļoti svarīgu sižetā?” Uz to atbildēja pats Ben Stillers, jeb Gregs Fakers: “Nē! Bet es joprojām palieku pie tā, ka pirmās divas bija labākās.”
Lai gan aktieris sīkāk nepaskaidroja, kāpēc viņš nav sajūsmā par trešo filmu, kāds cits viņam vēl jautāja: “Kas tad nogāja greizi ar “Mazie Fakeri”? Tu taču pats pie tās strādāji.” Stillers atbildēja lakoniski: “Mēs vienmēr cenšamies. No sirds.”
Lai arī “Mazie Fakeri”, visticamāk, nav starp Stillera visu laiku mīļākajām filmām, šķiet, ka par jauno turpinājumu viņš ir krietni pozitīvāk noskaņots. To apliecināja arī viņa nesenā parādīšanās “CinemaCon” pasākumā Lasvegasā.
Uz skatuves Universal Pictures prezentācijas laikā aktieris pajokoja, ka franšīzes komanda apzināti ieturējusi “pilnībā apzinātu 16 gadu pauzi starp trešo un ceturto filmu”. Vēlāk viņš arī pajokoja par Robertu De Niro, norādot, ka tagad ir aptuveni tajā pašā vecumā, kādā Oskara laureāts bija pirmajā 2000. gada filmā. “Varētu teikt, ka tagad es esmu jaunais De Niro šajā franšīzē,” jokoja Stillers. Uz to De Niro iznāca viņu “nolikt pie vietas”: “Nesaki tā. Tas ir ļoti necienīgi. Tu izteici ļoti neglaimojošu salīdzinājumu, kas piespieda mani aizstāvēt savu godu.”
Jaunajā filmā savās lomās atgriezīsies arī Ouens Vilsons, Blaita Dannere un Teri Polo.