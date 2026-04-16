Mūziķis, kurš nofilmējās Madonnas leģendārajā videoklipā, miris kā bezpajumtnieks
Miris atzītais mūziķis un komponists Markoss Loija, kurš 1987. gadā piedalījās Madonnas slavenās dziesmas "La Isla Bonita" videoklipā. Viņa pēdējie dzīves gadi bija grūtību pilni.
Mūziķis Markoss Loija popularitāti iemantoja, pateicoties Madonnas mūzikas videoklipam „La Isla Bonita”. Zināms, ka viņam pēdējā laikā bija lielas grūtības, un kādā brīdī viņš kļuva par bezpajumtnieku un nakšņoja savā automašīnā. Tomēr šobrīd oficiāls nāves cēlonis netiek atklāts.
Pēdējo divu gadu laikā ievērojami pasliktinājās viņa veselība. 2024. gada 7. aprīlī tika organizēts pilnībā izpārdots labdarības koncerts, kurā piedalījās dažādi mūziķi, komiķi un aktieri. Koncerta mērķis bija vākt līdzekļus Markosa Loijas medicīniskajiem izdevumiem. Pagājušajā gadā uzņemtajās dzimšanas dienas svinību fotogrāfijās mūziķis izskatījās vājš un sēdēja ratiņkrēslā.
Ziņu par viņa nāvi pavēstīja žurnāla “Pop star!” dibinātājs Metjū Retenmands, kurš dalījās ar piemiņas ierakstu vietnē “Facebook”. Viņš publicēja attēlus no Madonnas leģendārā klipa, rakstot: „Diemžēl Markoss Loija, kuru mēs visi atceramies no mūzikas video “La Isla Bonita”, ir miris.”
Pirms gandrīz 20 gadiem mūziķis atcerējās savu satikšanos ar popmūzikas karalieni. Viņš stāstīja: „Es devos uz šo atlasi. Madonna patiesībā meklēja kādu 60 vai 70 gadus vecu cilvēku, kas izskatītos pēc Dona Huana no Karlosas Kastanjedas grāmatas – ar dzīves pieredzes iezīmētu seju. Tāpēc pāris nedēļas viņi izvērtēja visus šos vecos vīrus. Pēc tam nolēma skaitītes jaunā virzienā.”
Mūziķis dalījās atmiņās: „Viņa tobrīd ierakstīja albumu. Viņa iznāca no studijas, un tajā laikā viņa bija jaunāka un ļoti skaista – kā Merilina Monro, ar sievišķīgām formām un koķeta. Viņa aplūkoja mani no galvas līdz kājām. Es darīju to pašu, ko vienmēr – izstiepu roku un teicu: ‘Sveiki, Markoss Loija.’ Un viņa atbildēja: ‘Sveiki, es esmu Madonna.’”
„Viņa ļoti mani pētīja, mēģinot nobiedēt. Mēs runājām aptuveni 20 minūtes. Es paņēmu ģitāru, un mēs pat nedaudz uzspēlējām kopā. Tad viņa teica: ‘Man jādodas atpakaļ uz studiju, bet tiksimies svētdien.’ Svētdiena bija filmēšanas diena. Tā es sapratu, ka esmu dabūjis darbu.”
Pēc ziņas par Markosa Loijas nāvi izskanējis daudz līdzjūtības apliecinājumu. Madonnas atdarinātāja Denīze Bella Vlasisa savā “Facebook” kontā rakstīja: „Esmu ļoti sagrauta, paziņojot, ka esam zaudējuši vēl vienu ikonu, kas saistīta ar Madonnu. Markoss Loija bija mans draugs... Es viņu mīlēju, un viņš bija tik labs pret mani... Viņš bija lielisks mūziķis un dāvana mūzikas industrijai. Atpūties dievišķā žēlastībā, mans mīļais. Tava mūzika dzīvos mūžīgi.”
Kāds cits rakstīja: „Sirds plīst pušu, daloties ar ziņām par mana muzikālā brāļa Markosa Loijas nāvi. Viņš pēdējos gados daudz cieta, un esmu priecīgs, ka viņš tagad baudīs mieru... Esmu pateicīgs, ka man bija iespēja pavadīt kādu laiku ar viņu un pateikties pirms viņa aiziešanas. Viņš nekad netiks aizmirsts. Atpūties mierā, Markos, es tevi mīlu.”
Markoss savulaik bija komponējis mūziku arī filmām, piemēram, režisora Roberta Rodrigesa ekranizējumam „Reiz Meksikā” (2003), kā arī „Kiss Me a Killer” (1991) un „Deep Cover” (1992).