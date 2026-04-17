"Salauz sev žokli, citādi neizskatīsies labi!" - "Looksmaxxing" negatīvā ietekme uz jauniešiem
Tikai tad, ja tev ir kantains žoklis, simetriska seja, pievilcīgs acu skatiens, skaistas formas uzacis, gluda un starojoša sejas āda un izcila frizūra, tu vari skaitīties pievilcīgs...
Šādu vēstījumu dzird vīrieši, kuri ir pievērsušies "looksmaxxing" saturam — būtībā saturam par to, kā ar dažādiem, bet bieži vien zinātniski nepierādītiem veidiem padarīt sevi pēc iespējas fiziski pievilcīgāku. Šāds saturs iegūst vairākus simtus tūkstošus skatījumu. Tomēr eksperti norāda, ka reklamētās metodes var būt kaitīgas veselībai.
"Looksmaxxing" jeb "izskata maksimizēšana" nav nekas jauns. Par to, kā vīriešiem uzlabot savu izskatu, sociālajos tīklos — īpaši platformā "Reddit" — tiek diskutēts jau kopš 2010. gada, bet strauju popularitāti šī tēma guvusi platformā "TikTok".
No sākotnējām sarunām par to, kā ar procedūru, sejas kopšanas līdzekļu, diētas, treniņu un apģērba palīdzību padarīt sevi izskatīgāku jeb tā saucamais "softmaxxing", tas viss ir pāraudzis sarunās par "hardmaxxing" — daudz ekstrēmākām metodēm izskata uzlabošanai. Piemēram, plastiskajām operācijām, steroīdu lietošanu, matu transplantāciju vai pat dauzīšanu ar āmuru pa žokli, lai, kauliem sadzīstot, panāktu izteiksmīgāku formu. Dr. Šulcs "CBS News" norāda, ka lauzt žokļa kaulus ir bīstami, jo var izraisīt nopietnus ievainojumus vai neatgriezeniskus bojājumus. Salaužot kaulus, tie kļūst trauslāki, un pastāv pat risks palikt aklam vai nosmakt asiņošanas dēļ.
Žokļa izskats tiek īpaši izcelts kā vīrišķības etalons, tāpēc interneta vidē popularitāti guvusi metode "mewing" — vingrinājums, kas it kā bez ķirurģiskas iejaukšanās var padarīt to pievilcīgāku. Vingrinājuma laikā mēle tiek piespiesta pie aukslējas. Tiek pat apgalvots, ka šādi var iztaisnot zobus un uzlabot sejas kopējo estētiku. Skan pārāk labi, lai būtu patiesība, vai ne?
Zemāk redzamajā video satura veidotājs dalās ar "softmaxxing" metodēm. Viņš stāsta, ka jāparūpējas, lai frizūra vienmēr izskatītos labi, jāizmanto pareizi sejas kopšanas līdzekļi, jākopj uzacis un bārda, kā arī iesaka kontraversālo metodi "mewing".
Metjū Klovers, Britu Ortodontijas biedrības klīniskās prakses direktors, "The Guardian" norādīja: "Mēs esam nobažījušies, ka cilvēki dara kaut ko, kas nav pārbaudīts, netiek uzraudzīts un balstās uz maldinošiem apgalvojumiem." Savukārt Amerikas Ortodontistu asociācija (American Association of Orthodontists) uzsver, ka sejas uzbūvi ietekmē ģenētika, kā arī kaulu augšanas un muskuļu attīstības sarežģītā mijiedarbība. Vienkārša mēles novietojuma maiņa nav pietiekama, lai iztaisnotu nepareizi izvietotus zobus vai mainītu žokļa līnijas formu. Turklāt iespējams panākt pretēju efektu — zobi var kļūt šķībi, var parādīties spraugas starp tiem, kā arī ilgstoša šī vingrinājuma veikšana var negatīvi ietekmēt sakodienu.
Tiek norādīts, ka "looksmaxxing" saknes meklējamas "incel" jeb "nebrīvprātīgā celibāta" kopienās — interneta subkultūrā. Šīs subkultūras pārstāvji pārsvarā ir vīrieši, kuri nereti ienīst sievietes un feminismu, vainojot sievietes savās neveiksmēs mīlas dzīvē.
""TikTok platformā "incel" ideoloģija tiek pārveidota par "looksmaxxing"," AFP pastāstīja Anda Solea, Portsmutas Universitātes Kriminoloģijas un krimināltiesību skolas pētniece, vēsta "Prestige".
Šāds saturs tiek rādīts jauniešiem jau no 13 gadu vecuma. "Prestige" ziņo, ka Dublinas Pilsētas universitātes pētnieki izveidoja viltus kontus "TikTok" un "YouTube" platformās, uzdodoties par pusaugu zēniem, un viņus uzreiz sāka "bombardēt" ar vīriešu pārākumu slavinošu saturu un tādu, kurā tiek nicinātas sievietes.
"Looksmaxxing" saturs ir mērķēts uz zēniem un jauniešiem, mudinot viņus domāt par to, kā kļūt par seksīgāko vīrieti pasaulē, norādot, ka viņiem jādomā par to, kā izskatās viņu vaigu kauli, kā panākt, lai viņiem būtu "mednieka" (hunter) acis (mandeļveida, dziļas acis, kuru augšējo plakstiņu gandrīz nevar pamanīt), un muskuļots ķermenis.
Eksperti norāda, ka šāds saturs negatīvi ietekmē jauniešu mentālo labsajūtu, veicina apsēstību ar ārējo izskatu, pakļau toksiskiem vīrišķības standartiem.
Žurnālists Mets Šejs "BBC" atklājis, ka daži cilvēki izmanto šādus nepārliecinātus jauniešus un vīriešus, lai nopelnītu naudu.
"Viņi stāsta jauniešiem, cik bezvērtīgi tie ir, un pēc tam piedāvā sevi kā risinājumu. Viņi pārdod kursus par to, kā palielināt savu seksuālo tirgus vērtību (SMV) — būtībā to, cik pievilcīgs tu esi saskaņā ar viņu skalu," saka Šejs "BBC".
Jo augstāka ir tava SMV, viņš skaidro, jo lielāka ir varbūtība, ka tev būs sekss ar sievieti. Rezultātā veidojas loģika: ja sieviete tevi nevēlas, neskatoties uz visiem centieniem, tad vai nu tu neesi pietiekami strādājis pie sevis, vai arī vaina ir viņā. Ļoti negatīva domāšana.
Pētnieki, kas pievērsušies šai problēmai, norāda, ka ideja — ja neizskaties kā neatvairāma slavenība, tad nevari cerēt uz attiecībām — ir ļoti kaitīga. Tā potenciāli padar cilvēku par seklu, dusmīgu un novērš uzmanību no personības attīstīšanas. Turklāt, ja daudzi pēkšņi sāk pievērsties šīm metodēm, tie, kuri to nedara, var sākt justies atstumti vai tikt izsmieti.
Izskan arī atgādinājums: ilgstošu un paliekošu iespaidu rada ne tikai izskats, bet arī raksturs.