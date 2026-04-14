Nikola Kidmena apgūst nāves dūlas profesiju
Holivudas aktrise Nikola Kidmena pievērsusies jaunam karjeras virzienam.
58 gadus vecā aktrise atklāja, ka apgūst nāves dūlas profesiju. Kidmena atzina, ka šī iecere “var izklausīties mazliet dīvaina”, taču doma par to radusies pēc tam, kad 2024. gada septembrī 84 gadu vecumā nomira viņas māte Dženela Anna Kidmena.
“Kad mana mamma mira, viņa bija vientuļa, un ģimene varēja dot tikai tik, cik varēja,” sacīja Kidmena.
Viņa turpināja: “Manai māsai un man kopā ir tik daudz bērnu, ir karjera, darbs un vēlme rūpēties par mammu, jo tēva vairs nebija starp dzīvajiem. Un tad es nodomāju: kaut būtu šādi cilvēki, kuri vienkārši būtu blakus, neitrāli apsēstos un sniegtu mierinājumu un rūpes. Tā ir daļa no manas izaugsmes un viena no lietām, ko es mācīšos.”
Nāves dūlas, sauktas arī par dzīves noslēguma dūlām, sniedz atbalstu cilvēkiem un viņu tuviniekiem dzīves beigu posmā. Kā skaidro Starptautiskā dzīves noslēguma dūlu asociācija, “dzīves noslēguma dūla aizstāv cilvēka pašnoteikšanos un sniedz psihosociālu, emocionālu, garīgu un praktisku atbalstu, lai stiprinātu cieņpilnu attieksmi visa miršanas procesa laikā”.
Kidmena savukārt bieži runājusi par sērām pēc abu vecāku zaudējuma. Viņas tēvs, doktors Entonijs Kidmens, nomira 2014. gadā.
Mēnesi pēc mātes nāves Kidmena viņu raksturoja kā savu “kompasu” un “galveno ceļvedi” dzīvē, bet neilgi pēc tam atzina, ka dažkārt mostas “raudot un elsdama”, pārdzīvojot abu vecāku zaudējumu.
Par mātes nāvi viņa uzzināja, atrodoties Venēcijas kinofestivālā pirms savas filmas “Mazulīte” pasākuma, un devās prom agrāk, lai būtu kopā ar ģimeni.
Toreiz filmas režisore Halina Reina Kidmenas vārdā nolasīja vēstuli, kas būtu bijusi viņas pateicības runa pēc balvas saņemšanas par labākās aktrises sniegumu. Vēstulē Kidmena rakstīja, ka ieradusies Venēcijā un “drīz pēc tam uzzinājusi, ka mana skaistā, drosmīgā mamma Dženela Anna Kidmena ir aizgājusi mūžībā”.