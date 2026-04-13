“Koru karu” dalībnieki ugunīgi izpilda aktuālos hitus un noskaidro piecus palicējus. FOTO

Svētdien, 12. aprīlī, emocionāli kontrastaini un daudzžanrīgi aizvadīta TV3 šova “Koru kari” sestā tiešraide, kurā dalībnieki izpildīja pašmāju un ārzemju mūzikas aktuālākos hitus. Bet, kuri kori bija žūrijas un skatītāju favorīti, kā arī – kurš koris šovu atstāja?
Šova finansiālā atbalstītāja “Primero” skatītāju simpātiju balvu pēc nedēļu garas un sīvas cīņas ar Preiļu purpura kori pirmo reizi ieguva Madonas zaļais koris un Fiņķis. Lai arī šajā vakarā neviens koris no žūrijas neieguva 30 balles, toties pirmo reizi šajā sezonā veseli trīs kori – Madonas, Ikšķiles un Limbažu – ieguva 29 balles. Savukārt atstāt “Koru karus” nācās Rīgas sudrabbaltajam korim un Mārai Upmanei-Holšteinei.
Sestajā tiešraidē dalībniekus vērtēja kordziedāšanas vides eksperti Jānis Ozols un Edgars Vītols, kā arī kino un teātra aktrise Agnese Budovska. Viesmākslinieki šajā vakarā bija projekts “Medību lauki”, grupa “Kautkaili” un Aizkraukles sudrabpelēkais koris no šova “Koru kari” iepriekšējās sezonas.
“Koru karu” dziesmu vakaru atklāja Chris Noah un Olaines melnbaltais koris, izpildot Dona juteklisko hitu “Tuvums”. Edgars Vītols: “Bija tiešām skaisti kā pieteicāt savu šī vakara priekšnesumu.” Jānis Ozols: “Bija vietas, kur dziedāja tikai koris. Un tas bija labi, ka aranžijā bija tādas vietas.”
Savukārt Fiņķis un Madonas zaļais koris ļāva sajust modernā kantri vēsmas, dziedot projekta “Medību lauki” kompozīciju “Citos medību laukos”. Agnese Budovska: “Paldies Madonas korim, brīnišķīga enerģija – jūs visu zāli pacēlāt kājās!”
Ikšķiles saules koris un tā līderis Jānis Aišpurs pozitīvi pārsteidza ar savu versiju “Shipsea” sirsnīgajam skaņdarbam “Siltā gaismā”. Jānis Ozols: “Ziniet, man tā silti palika. Tiešām sajūta tāda, ka jūs paši starojāt un izstarojāt to silto gaismu.”
Māra Upmane-Holšteine un Rīgas sudrabbaltais koris pirmie šovakar dziedāja ārzemju hitu – Mailijas Sairusas dziesmu “Flowers”. Edgars Vītols: “Paldies par priekšnesumu. Uzreiz – kompliments par scenogrāfiju. Tā, nu, diezgan gaumīgi!”
Preiļu Purpura koris ar Daini Skuteli izpildīja Somijas zviedru mūzikas grupas “KAJ” Eirovīzijas dziesmu konkursa numuru “Bara Badu Bastu”. Agnese Budovska: “Paldies jums par šo skaisto notikumu šajā vakarā. Es būšu godīga – man ir sajūta, ka es esmu bijusi tādā ballītē.”
Vakaru noslēdza Ingus Ulmanis un Limbažu sarkanais koris, dziedot trīs populāru Latvijas izpildītāju – grupas “Prāta Vētra”, kā arī solistu Dona un Intara Busuļa – kompozīciju “Piedošana”. Edgars Vītols: “Šis “Koru karu” laikā, manuprāt, bija jūsu labākais priekšnesums.” Jānis Ozols: “Es Edgaram piekrītu. Un jūs ieviesāt tādu kā balansu tajā visā šodienā ar puišu solo.”
Nākamā “Koru karu” tiešraidē notiks svētdien, 19. aprīlī, pulksten 20.30 kanālā TV3.