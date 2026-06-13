Irāna paziņo, kad beidzot apglabās likvidēto augstāko līderi Ali Hamenei
Irānas mediji pavēstījuši, kad plānots apglabāt bijušo Irānas augstāko līderi Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos pašreizējā kara pirmajā dienā 28. februārī
Viņš tiks apbedīts 9. jūlijā. Teherānā bēru ceremonija sāksies 4. jūlijā un ilgs trīs dienas. Vēl viena bēru ceremonija 7. jūlijā notiks Kumā, ko irāņi uzskata par svētu pilsētu. Hamenei tiks apglabāts 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā.
Hamenei bēres sākotnēji bija plānotas martā, bet Irānas varasiestādes tās atlika kara dēļ.
Pēc Ali Hamenei nāves par Irānas augstāko līderi tika iecelts viņa dēls Modžtaba Hamenei, kurš pats tika ievainots gaisa triecienos, kuros gāja bojā viņa tēvs un daudzas citas Irānas amatpersonas.
Jāpiebilst, ka Irānas šiītu teokrātiskā vadība ar masu pasākumiem cenšas ne tikai godināt aizgājējus, bet arī mobilizēt iedzīvotājus un demonstrēt savas varas nesatricināmību cīņā pret iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem.
Piemēram, 2020. gada 3. janvārī ASV triecienā Bagdādē nogalinātā viena no ietekmīgākajiem Irānas cilvēkiem, Irānas Revolucionārās gvardes vienības “Kudsas spēki” komandiera, ģenerāļa Kasema Soleimani bērēs ielās izgāja apmēram miljons irāņu, kamēr nekas nevar mēroties ar Irānas revolūcijas līdera un Irānas Islāma Republikas dibinātāja, ajatollas Ruhollāha Musavi Homeini izvadīšanu 1989. gada jūnijā, kurā piedalījās apmēram 10 miljoni irāņu jeb viena sestdaļa no toreizējā valsts iedzīvotāju skaita. Ali Hameneji kļuva par Homeini mantinieku.