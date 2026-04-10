Atgūstoties pēc briesmīgās traģēdijas, Miks Dukurs laiž klajā jaunu singlu “Nothing To Lose”
Mūziķis Miks Dukurs paziņojis, ka šodien visās straumēšanas platformās ir pieejams viņa jaunākais singls “Nothing To Lose”. Dziesma tapusi laikā, kad mūziķis atgūstas no briesmīgas personiskas traģēdijas, zaudējot māsu, dziedātāju Paulu Dukuri.
"Šī ir tā diena, kad visās straumēšanas platformās ir pieejams mans jaunākais singls “Nothing To Lose”! Mums visiem, protams, ir ko zaudēt, ja runājam par dziesmas nosaukumu un vēstījumu, bet šajā gadījumā rakstīju par to kā turpināt un darīt iesākto pēc zaudējuma," pavēstījis Miks Dukurs. "
"Manu ģimeni pavisam nesen satrieca drausmīga traģēdija un bija brīdis, kad šķita, ka dzīve pēc tās nav iespējama. Tā arī šobrīd nav un nekad nebūs tādā kā agrāk, tie kuri piedzīvojuši ko līdzīgu, noteikti sapratīs. Bija daudzi, kuri man pārmeta - kā es varot turpināt kāpt uz skatuves un priecāties, bet dzīve jau turpinās! Mani tikmēr satrauca kā vispār turpināt dziedāt un darīt savu darbu, kuru tik ļoti mīlu, jo smagums krūtīs bija neaptverams. Tomēr saņēmos un sapratu, ka ir jāturpina un tagad arī viņas dēļ, jo Paula - mans mazais māšuks, kuras balss apklusa daudz par agru, noteikti vēlētos, lai turpinu! Tagad ar jaunu jaudu, jo nu es dziedu par diviem! Šīs dziesmas iedvesmas avots arī ir mana māsa, spēcīgākais cilvēks ko pazīstu - Paula Dukure, kura vienmēr pastāvēja par taisnību un īstām vērtībām! Kura bija nelokāma savā viedoklī un uzskatos. Lai šī dziesma kalpo par iedvesmu un motivāciju arī jums - nekad nepadoties!"
Īpašs paldies Jānim Kalniņam par melodiskām elektriskās ģitāras partijām un cēsiniekam Artim Ločmelim par jaudīgiem taustiņiem. Dziesmas kaver foto un bilžu autors: Jānis Vīksna. Dziesma no 10. aprīļa klausāma "Spotify" u.c. mūzikas straumēšanas platformās, paziņojis mūziķis.
Jau vēstīts, ka 14. februāra rītā Latviju satricināja ziņa par dziedātājas Paulas Dukures nāvi. Valsts policija 13. februārī bija izsludinājusi 1993. gadā dzimušās mākslinieces meklēšanu, bet jau nākamajā dienā paziņoja, ka viņa atrasta bez dzīvības pazīmēm.