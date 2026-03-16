“Vai tu vispār zini, no kā ir tava meita?” Kalendy publiski vēršas pret Mika Dukura bijušo sievu Lauru Dukuri
Latvijas sociālo tīklu vidē izcēlies skaļš konflikts starp dziedātāja Mika Dukura līgavu, digitālā satura veidotāju Kalendy (īstajā vārdā Endija Kalniņa) un viņa bijušo sievu Lauru Dukuri. Kalendy publiskā video ierakstā nākusi klajā ar virkni ļoti personisku un skandalozu apgalvojumu, kas vērsti pret Lauru.
Savā emocionālajā monologā Kalendy apgalvo, ka Laura Dukure esot mēģinājusi viņu nomelnot un pazemot, izmantojot bijušo politiķi Aldi Gobzemu, kuram esot nosūtīta informācija par viņu.
“Ja tu esi pārliecināta, ka es esmu tāda narkomāne, kā tu esi rakstījusi Aldim Gobzemam, tad man ir jautājums – cik reizes pati esi meklējusi Cēsīs “balto kafiju”? Vai tu pati vispār zini un atceries, kas ir bijis tavā laulībā, un, vai tu atceries, cik reizes tu esi krāpusi savu bērnu tēvu. Vai šo informāciju tu esi iesūtījusi Aldim Gobzemam? Vai tu vispār zini, no kā ir tava meita? Mikam ir informācija, ka Melānija nav viņa meita,” savā video atklāj Kalendy.
“Kamēr netiks veikts paternitātes tests, viņš bērnus šeit neņems,” savā ierakstā paziņoja Kalendy.
Kalendy arī publiski atklāja detaļas par notiekošo tiesvedību starp Miku Dukuru un Lauru Dukuri. Pēc viņas teiktā, Laura tiesā pieprasot 1500 eiro alimentus par abiem bērniem, kā arī lai Miks segtu mājas komunālos maksājumus un automašīnas līzingu.
Tajā pašā laikā Kalendy apgalvo, ka pēdējos divarpus gadus viņa pati esot palīdzējusi rūpēties par bērniem, kad Miks bijis aizņemts ar darbu.
Savā monologā Kalendy izteica arī pārmetumus par Lauras un Mika laulību, jautājot, kāpēc attiecību laikā Miks bieži dzēris un sēdējis mašīnā, kamēr Laura izklaidējusies ar draudzenēm līdz rītam. “Ja tu esi tik perfekta sieviete, kāpēc tas viss notika?” viņa jautāja.
Endija vairākkārt uzrunā Lauru, noslēgumā sakot, ka šo visu varētu atrisināt mierīgā ceļā, bez tiesām, bez Gobzema starpniecības: “Visu šo laiku esmu cienījusi, pavadījusi laiku ar taviem bērniem, lai gan tas nebija mans pienākums, jo tie nav mani bērni. Laura, varbūt apsēdies un padomā, ka šo visu varētu atrisināt mierīgi, bez tiesām, kas ilgst jau gadu, bez Alda Gobzema starpniecības. Neaizved savu bijušo vīru līdz tam, ka viņš tiešām vairs nespēs ne parūpēties ar bērniem, ne samaksāt tev alimentus.”
Skandālā pieminēta arī Katrīne Vasiļevska, kuru Kalendy nosauca par savu bijušo draudzeni. Viņa apgalvo, ka Katrīne kopā ar Lauru mēģinot viņu publiski diskreditēt. “Es neesmu izšķīrusi ne tavu laulību, Laura, ne tavu cenšos izšķirt, Katrīne. Katrīne, tu tagad savā bezspēcībā mēģini attaisnot savas darbības, nomelnojot mani, ka es vēlos atņemt tavu vīru Pēteri un izjaukt jūsu laulību, bet tu jau pati visus šos gadus esi darījusi. Ja jūs turpināsiet sūtīt ziņas Aldim Gobzemam par mani, es darīšu tieši to pašu, bet to darīšu savā profilā. Zeme ir apaļa un bumerangs vienmēr atgriežas.”