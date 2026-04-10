Latviešu stāstnieki “Juuk” un lietuviešu akadēmiski nepareizie rokmūziķi “Arklio Galia” koncertēs Rīgā un Liepājā
Ar diviem koncertiem 17. aprīlī Liepājā un 18. aprīlī Rīgā – pavasara kūre, latviešu stāstnieki Juuk un Lietuvas akadēmiski nepareizā rokmūzika "Arklio Galia". Nekā neparasta vai neierasta – atkal pavasaris, atkal pasaule nemiera pilna, kur gan citur to izjūt visjūtīgāk, ja ne pie mums. Divi koncerti mieram, smiekliem, bezrūpībai un dabīgai cilvēcībai.
“Juuk” ar latviešu drūvestības un humora izjūtu savā mūzikā iespēlē Amerikas un Eiropas (tostarp Latvijas) folkmūzikas, roka un senās mūzikas ietekmes. Paši par sevi saka: “Mēs cenšamies nedziedāt muļķības, tādēļ līdzās oriģināltekstiem bieži skan gatava dzeja un folklora, bet mūsu galvenais vilcējspēks ir stāstniecība – dziesmās, melodijās un sarunās ar klausītājiem koncertos. Mūsu muzicēšanas tradīcija ir no krogiem un virtuvēm izaugusi līdz koncertzālēm un baznīcām, tādēļ mēs jūtamies ērti spēlēt tikpat kā visur. Arī bērēs, kāzās un beksteidžos.”
Grupas 2019. gadā publicētais debijas albums “Indulgenču tirgotāji” tika nominēts Austras balvai un Zelta Mikrofonam kategorijā “Labākais alternatīvās vai indie mūzikas albums”. 2021. gadā, kombinējot akadēmisko, folka un roka skanējumu, izdots albums pieaugušiem bērniem “Sikspārņi”. 2023. gadā izdotā albuma “Muļķa stabule” skanējumu un saturu varētu dēvēt par Baltijas folkroka balādēm. Albuma dziesmas “Arlekīns” un “Dzejnieks” 2021. un 2022. gadā ieņēma 2. un 1. vietu Radio Naba latviešu dziesmu gada topā. Albums “Muļķa stabule” saņēmis Zelta Mikrofonu 2024 kategorijā: Labākais indie vai alternatīvās mūzikas albums, kā arī publikas siltu atsaucību. 2025. gadā izdotais albums “Tulkojumi” iekļuvis Zelta Mikrofona nominantu sarakstā kategorijā “Indie vai alternatīvās mūzikas albums” un “Labākais albuma dizains”, kā arī tika izvirzīts Latvijas sabiedrisko mediju balvas “Kilograms kultūras” ziemas balsojumam.
“Juuk” spēlē: Edgars Šubrovskis, Sniedze Prauliņa, Oskars Jansons, Ričards Dauksts, Niks Moss Rodžerss un Rasa Pole.
“Arklio Galia” ir nepārspēts Lietuvas neglītā pazemes roka čempions, kurš ar saviem instrumentiem un mutēm kopš 2006. gada rada neizsmalcinātas skaņas. Projekts aizsākās kā muļķīgs pusaudžu joks kādā guļamistabā, bet visu divu desmitgažu smagā darba un entuziasma laikā izvērtās par muļķīgu tēta joku ar lielu daudzumu dziesmu, albumu, mūzikas video un ļoti maz klausītāju.
Grupa nekaunīgi savās eklektiskajās kompozīcijās īsteno visus atšķirīgos rokmūzikas stilus, kurus pēc tam pavada absurdi, nepārdomāti lietuviešu dziesmu teksti un absurda, nepārdomāta lietuviešu enerģija.
17. aprīlī – Liepājā, kultūras namā "Wiktorija", plkst. 20.00 , 18. aprīlī — Rīgā, Vagonu hallē, plkst. 20.00.