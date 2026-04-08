Mazais princis Luiss atkal iekaro sirdis. Šoreiz kopā ar vectēvu karali Čārlzu
Kad britu karalis Čārlzs un karaliene Kamilla ieradās uz Lieldienu dievkalpojumu kopā ar citiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem, monarhs savam mazdēlam princim Luisam veltīja īpaši sirsnīgu mirkli.
Velsas princis un princese kopā ar bērniem svētdien, 5. aprīlī, piedalījās tradicionālajā Lieldienu ceremonijā Svētā Džordža kapelā Vindzorā. Ketrīnai tās bija pirmās publiski aizvadītās Lieldienas kopš viņai noteiktās vēža diagnozes. Septiņgadīgais Luiss kopā ar mammu un tēti, māsu princesi Šarloti un vecāko brāli princi Džordžu devās no Vindzoras pils uz baznīcu, kur viņi pievienojās pārējiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem, kas gaidīja karaļa un karalienes ierašanos.
Čārlzs un Kamilla pie kapelas piebrauca ar automašīnu, un pūlis viņus sagaidīja ar saucieniem: “Dievs, sargi karali!”, bet pārējie karaliskās ģimenes locekļi izrādīja cieņu monarhiem, paklanoties un kniksējot.
Kad karalis devās iekšā baznīcā, viņš pagriezās pret saviem mazbērniem — Šarloti, Luisu un Džordžu — un rotaļīgi papliķēja Luisam pa plecu. Šo aizkustinošo mirkli pamanīja ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa, kura izdevumam “The Mirror” sacīja: “Tas ir Čārlzam neraksturīgs, bet ļoti sirsnīgs žests, kas ļauj ieraudzīt viņu kā mīlošu vectēvu. Ļoti jauks brīdis, kad Čārlzs, ejot garām Viljama bērniem, spontāni un ar mīlestību – turklāt neparasti, jo publiski – izstiepj roku, lai vienu no viņiem noglāstītu.”
Dievkalpojumā piedalījās arī princese Anna ar vīru, viceadmirāli seru Timotiju Lorensu, kā arī princis Edvards un viņa dēls Veseksas grāfs Džeimss. Edvarda sieva Edinburgas hercogiene Sofija bija gaidīta, taču neieradās, jo jutās nevesela.
Arī Sofijas un Edvarda meita lēdija Luīze šoreiz nepiedalījās, jo viņas ikdiena saistīta ar studijām universitātē un tāpēc nevarēja ierasties. Klātesošo vidū bija princeses Annas dēls Pīters Filipss ar līgavu Harietu Sperlingu, kuri aizvadītajā nedēļā paziņoja, ka jūnijā gaidāmas kāzas. Šis bija pirmais oficiālais pasākums kopā ar karalisko ģimeni, kurā Harieta piedalījās. Viņai pievienojās arī 15 gadu vecā meita Džordžīna no iepriekšējām attiecībām. Pīteru pavadīja meitas Savanna un Aila, kuras pasaulē nākušas viņa pirmajā laulībā ar Otumu Filipsu.
Pēc dievkalpojuma Kamillai tika pasniegts ziedu pušķis. To karaliene saņēma no desmitgadīgā Kita Bannana, apkārt esošajiem sirsnīgi aplaudējot. Karaļa un karalienes “Bentley” limuzīns bija piebraucis pie kapelas. Aukstā un vējainā laika dēļ sākotnēji nebija plānots, ka monarhi dosies nelielajā pastaigā, lai sasveicinātos ar tautu. Tomēr pāris veltīja īsu brīdi, lai sveiktu ārpusē pacietīgi gaidošos cilvēkus.
Kad karaliskā ģimene devās atpakaļ uz pili, varēja redzēt, kā princese Ketrīna apskauj savu meitu princesi Šarloti — viņa apvija roku ap meitenes pleciem un cieši piekļāva sev.