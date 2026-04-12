Patiesība par speciālo uzdevumu spēkiem: vai šie ir visneticamākie kara stāsti?
Nakts reidi. Helikopteru avārijas. Misijas, kuru mērķis ir likvidēt pasaulē visvairāk meklētos teroristus. Izklausās kā Holivudā, taču “Patiesība par speciālo uzdevumu spēkiem” katrs mirklis ir īsts.
Desmit sēriju seriāls, kas pirmizrādi Viasat Explore piedzīvos 6. aprīlī pulksten 22.00, atklāj reālas speciālo spēku misijas to cilvēku acīm, kuri tās piedzīvojuši, – Navy SEALS, Delta Force, Rangers un Green Berets.
Kas patiesībā notika pasaules bīstamākajās misijās?
No Osama bin Ladena medībām līdz slepenām glābšanas operācijām kara zonās – “Patiesība par speciālo uzdevumu spēkiem” skatītājam ļauj ielūkoties misijās, kur viss var mainīties sekundes laikā. Kad Bin Ladena reida laikā avarē helikopters Black Hawk, elites karavīri ir spiesti improvizēt, atrodoties zem milzu spiediena, bez iespējas kļūdīties.
Seriālā ir apvienoti reāli kadri un stāsti no pirmavota, kas skatītājus tuvāk nekā jebkad agrāk iepazīstina ar kaujas haosu un intensitāti.
Cik tālu ies karavīri, lai glābtu dzīvības?
Papildus riskantām kaujām seriāls atklāj arī dziļi cilvēciskus stāstus. Bijušais jūras spēku jūras kājnieks Efraims Matoss riskē ar dzīvību ISIS kontrolētajā Mosulā, lai glābtu civiliedzīvotājus, pat pēc tam, kad tika sašauts, turpinot savu misiju.
Citās sērijās ir atainotas drosmīgas glābšanas operācijas – no ISIS sagūstīto sieviešu atbrīvošanas līdz slepenai evakuācijai Afganistānas krišanas laikā. Šīs ir misijas, kurās drosme un ātri lēmumi izšķir dzīvības un nāves jautājumu.
Kad realitāte ir intensīvāka par jebkuru filmu
No karavīriem, kas Afganistānā cīnās zirgu mugurā, līdz helikopteriem, kas notriekti misijas laikā, – “Patiesība par speciālo uzdevumu spēkiem” pierāda, ka reālās operācijas var būt vēl dramatiskākas nekā izdomājums.
Kad skatīties?
“Patiesība par speciālo uzdevumu spēkiem” pirmizrāde ir 6. aprīlī plkst. 22.00 Viasat Explore, un katru pirmdienu ir skatāmas divas sērijas.
Reālas misijas. Īsti karavīri. Nekāda inscenējuma.