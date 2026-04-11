Diānai Kubasovai Dubaijā pieder trīs nekustamie īpašumi
Latviešu uzņēmēja un investore Diāna Kubasova žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi par pēdējā laika satraucošajiem notikumiem Dubaijā, kur viņa dzīvo jau piecus gadus. Lai gan ziņas par reģionā pieaugošo spriedzi daudzos radījušas bažas, viņa uzsver – ikdienas dzīve pilsētā lielā mērā turpinās, kā ierasts.
Diāna stāsta, ka viņa no Dubaijas aizbraukusi tieši dienu pirms konflikta sākuma. Sākotnēji tas bijis tikai īss trīs dienu ceļojums, taču atgriezties mājās uzreiz nav izdevies, jo divas reizes ticis atcelts reiss uz Dubaiju. Tā kā viņai jau bija paredzēts doties uz Āziju, viņa nolēmusi nelidot atpakaļ, bet turpināt ceļojumu.
“Divas reizes tika atcelts mans reiss uz Dubaiju, un man jau bija jābūt Āzijā, tāpēc nolēmu nelidot atpakaļ mājās, bet doties pa taisno turp,” viņa skaidro. Par situāciju pilsētā viņa regulāri uzzina no draugiem, kuri dzīvo Dubaijā. Pirmā diena pēc notikumu sākuma bijusi emocionāli saspringta, tomēr cilvēki ļoti ātri pārliecinājušies par valsts drošības sistēmas efektivitāti. “Pirmā diena bija nervu sistēmu traumējoša, bet ļoti ātri kļuva skaidrs, cik laba ir Apvienoto Arābu Emirātu aizsardzības sistēma, un dzīve visiem diezgan ātri atgriezās ierastajās sliedēs,” viņa stāsta.
Pēc viņas teiktā, lielākā daļa cilvēku, kas jau ilgstoši dzīvo Dubaijā, pilsētu pamest nemaz netaisās. Prom devušies tikai tie, kam tāpat bija plānoti ceļojumi vai darba pienākumi citās valstīs. “No maniem tuvajiem draugiem visi ir uz vietas, un neviens Dubaiju pamest negrasās. Aizlidojuši ir tikai tie, kam bija jābūt citur – darba vai iepriekš plānotu ceļojumu dēļ,” saka Diāna, piebilstot, ka dažos gadījumos aizbraukuši arī cilvēki, kuri pilsētā dzīvo pavisam nesen un vēl nav tur īsti iedzīvojušies. Dubaijā Diānai pieder arī trīs nekustamie īpašumi, tomēr pašreizējā situācija viņu neuztrauc. Viņa uzsver, ka tās ir ilgtermiņa investīcijas. “Protams, var būt īslaicīgs nekustamo īpašumu cenu kritums, un ir cilvēki, kuri šobrīd panikā pārdod īpašumus, īpaši, ja steidzami vajadzīga nauda. Taču man tie ir ilgtermiņa ieguldījumi, tāpēc īslaicīgas svārstības mani nesatrauc,” viņa skaidro.
Investore arī norāda, ka viņas portfelis ir diversificēts – ieguldījumi ir ne tikai nekustamajā īpašumā dažādās valstīs un kontinentos, bet arī akcijās, kriptovalūtās un dārgmetālos. “Šādās situācijās kāda aktīvu klase vai reģions var kristies, bet cita – tieši augt. Piemēram, šobrīd ļoti labi aug nafta un zelts,” viņa piebilst. Tikmēr pati Diāna turpina savus ceļojumus. Viņa tikko ieradusies Indijā pēc lidojuma no Keiptaunas un pavisam drīz dosies ilgi gaidītā atpūtā uz Maldīvu salām. Pēc tam gan plānota atgriešanās mājās Dubaijā. Ikdienā Diāna nodarbojas ar investīcijām, strādā pie dažādiem biznesa projektiem un darbojas arī kā personīgo finanšu un investīciju mentore, palīdzot citām sievietēm apgūt investēšanas pamatus.