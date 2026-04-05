"Mēs gaidījām piedziedājumu!" - dziesmas, kuras atskaņoja "Artemis 2" astronautiem, lai tos pamodinātu
Noskaidro, kādas dziesmas no rīta tika atskaņotas misijas "Artemis 2" astronautiem, lai tos pamodinātu.
Ir pieņemts, ka Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) centrs uz Zemes katru rītu pamodina astronautus, atskaņojot kādu dziesmu.
Dziesmas, kuras jau ir dzirdējuši Misijas "Artemis 2" astronauti, atsaucoties uz populārzinātnisko žurnālu "Scientific American":
- Sleepyhead – Young & Sick;
- Green Light (feat. Andre 3000) – Džons Ledžends, Andre 3000;
- In a Daydream – Freddy Jones Band;
- Pink Pony Club – Šapela Roana.
Astronautiem nedeva noklausīties līdz galam popdziedātājas Šapelas Roanas dziesmu, tāpēc komandieris Rīds Vaizmens teica: "Mēs visi ar nepacietību gaidījām piedziedājumu," izraisot smieklus tiešraidē.
The tradition of "wake-up calls," songs played by Mission Control to start an astronaut's day, goes back as far as NASA's Gemini missions in the 1960s. These songs are picked out by Mission Control or requested by friends and family of the crew.
Dzirdams, kā viņam atbild, sakot, ka "nākamreiz mēģinās vēlreiz", pirms novēl komandai labu rītu un izklāsta dienas plānu.
Jau ziņots, ka ASV Floridas štatā no Kanaverala zemes raga Kenedija Kosmosa centra trešdien veiksmīgi startējusi Savienoto Valstu NASA Mēness misijas "Artemis 2" raķete ar četriem astronautiem.
"Artemis 2" misijas komandu veido trīs amerikāņu un viens kanādiešu astronauts. Viņi ir pirmie cilvēki, kas dodas lidojumā apkārt Mēnesim kopš NASA Mēness programmas noslēgšanas 1972. gadā.
Misija ilgs deviņas ar pusi dienas, un šajā laikā astronauti aplidos apkārt Mēnesim, nonākot aptuveni 6400 kilometru aiz Mēness un ar to uzstādot jaunu rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā.
NASA plāno nākotnē izveidot bāzi uz Mēness un izsēdināt astronautus uz Mēness virsmas līdz 2028. gadam.
"Artemis 2" komandu veido ilggadējie NASA astronauti ar pieredzi lidojumos kosmosā Rīds Vaizmens, Viktors Glovers un Kristīna Koka, kā arī kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens, kam šis ir pirmais lidojums ar raķeti.