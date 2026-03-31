VIDEO: Rīgā tapis “Laibach” jaunais videoklips tituldziesmai no albuma “MUSICK”
Slovēņu avangardisti “Laibach” šodien publicē videoklipu topošā albuma tituldziesmai — līdz šim popsīgākajam grupas izlaidumam. Jaunajā albumā “Laibach” vienlaikus svin un rotaļīgi komentē mūsdienu izkropļoto realitāti, izmantojot krāšņu mākslīgā intelekta estētikas atdarinājumu un iespaidīgu popmūziku, kas izgaismo hiperaktīvo postmodernitāti. „MUSICK” ir intensīvs pops, bet tajā pašā laikā arī intensīvs “Laibach”.
Videoklips filmēts Latvijas Zinātņu akadēmijā - sociālistiskā klasicisma hiperreālistiskā simbolā. Tajā iedzīvojas grupas “Laibach” līderis, kuru dzīvu uztur tieši tas, kas viņam rada riebumu - “MUSICK”. Pārējās galvenās lomas atveido horeogrāfe un primabalerīna Elza Leimane, kā arī Latvijas Nacionālās operas dejotāji.
Videoklipu režisējis Mortens Trāviks ciešā sadarbībā ar Latvijas radošo komandu (saite uz attēliem no filmēšanas laukuma), kurā ir ilglaicīgi partneri: režisors un montāžas režisors Uģis Olte, kinooperators Valdis Celmiņš un mākslinieks Kristaps Epners, kā arī producēšanas kompānija “VFS Films”, ar kuru tapis arī “Laibach” 2014. gada videoklips «The Whistleblowers».
Trāviks arī organizēja “Laibach” pasaulslavenos koncertus Ziemeļkorejā 2015. gadā un kopā ar Uģi Olti režisēja ar četriem «Lielajiem Kristapiem» apbalvoto rokumentālo filmu “Atbrīvošanas diena” (2016) par šo piedzīvojumu. Viņš arī atveidoja inspektora Saliņa lomu Oltes pirmajā spēlfilmā “Upurga” (2021).
Par šo jaunāko sadarbības projektu Trāviks saka: “Man kā režisoram ir privilēģija rīkoties ar manas latviešu kino ģimenes uzticību, atdevi un talantu. Saskaņā ar “Laibach” vispārējām mākslinieciskajām un filozofiskajām vērtībām, mēs tiecāmies pēc Džordža Orvela un Lady Gaga perfekta apvienojuma. Latvijas Zinātņu akadēmija ar savām imperiālās pagātnes atskaņām, neogotisko krāšņumu un fallisko izcilību piedāvāja šo principu ideālu iemiesojumu.”
Dziesmu kopproducējis Richard X (strādājis ar “Sugababes”, “Goldfrapp” un “New Order”), un tajā dzirdams Ganas dziedātājas Wiyaala viesvokāls. Tā runā par pārslodzi - par brīdi, kad mūzikas ir tik daudz, ka zūd spēja tajā patiesi iesaistīties. Vienlaikus tā iezīmē arī citu “slimību” - patoloģisku pieķeršanos mūzikai: apmātību, sava veida narkotiku, kas turpina virzīt “Laibach” šajā pārblīvētības laikmetā.
Jaunais albums iznāks vinila, CD un digitālajā formātā 2026. gada 1. maijā izdevniecībā “Mute”.
Veidojot albumu savā studijā Ļubļanā, grupa izvēlējās maksimālisma pieeju. Ap sevi sakārtojot visus pieejamos skaņas radīšanas rīkus — no analogajiem sintezatoriem līdz rotaļlietām un datoriem ar skaņas lietotnēm -, viņi uzaicināja sadarbības partnerus no Slovēnijas un citām valstīm. Albuma viesmākslinieki katrs piešķir jaunu dimensiju “Laibach” “mašīnai”: elektropopa producents Richard X; Senidah, viena no reģiona lielākajām popzvaigznēm; Ganas māksliniece Wiyaala jeb “Āfrikas lauvene”, kuru grupa pirmoreiz sastapa kādā pagrīdes klubā Ļubļanā; ilggadējā sadarbības partnere Donna Marina Mårtensson; Manca Trampuš, kura ir Slovēnijas indie grupas “Koala Voice” soliste; un Gregor Strasbergar no “MRFY”, vienas no spilgtākajām alternatīvās mūzikas grupām Slovēnijā.
Ieraksta laikā „Laibach“ iedziļinājās plašā mūsdienu mūzikas spektrā, sākot no “K-pop” un “J-pop” līdz 90. gadu “eurodance” estētikai. Viņi paskaidro: „Radošais process grupā parasti nesākas ar jautājumu „kāds žanrs?“, bet gan ar: „kāda nepieciešamība?“ Dažreiz tas ir politisks fakts, citreiz estētisks eksperiments, bet citreiz vienkārši vēlme piedāvāt algoritmam kaut ko, ko tas nespēj apstrādāt.
Tātad, ja šodien kāds domā, ka mēs esam gada “K-pop” jaunpienācēji, tad mēs esam skaidri sapratuši laikmeta garu – lai gan, protams, mēs neesam “K-pop” (bet gan “L-pop”).
Dziesmas gaidāmajā albumā ir formāli oriģinālas, jo tās rodas no mūsu vajadzības atspoguļot pasauli. Bet patiesībā pasaule pati par sevi jau ir klišeju, refrēnu un ritmu kolāža. Mēs vienkārši tos pārņemam un pārkārtojam.”
Tāpat kā iepriekšējos darbos, arī albumā “MUSICK” grupa “Laibach” savās rokās pārņem autoritārisma instrumentus. Algoritmiskie paņēmieni, mākslīgā intelekta sistēmas un populāro motīvu apropriācija nav vien kritika par slimību izraisošo mūzikas industriju, bet gan radikālāks žests - cilvēka un mašīnas spriedzes pieņemšana un iespēja pretoties algoritmam. Katrs skaņdarbs izmanto pazīstamas formas, motīvus un tēmas, taču šī atpazīstamība sevī slēpj apvērses potenciālu. “Viss albums ir balstīts šajā spriedzē,” saka “Laibach”. “Dziesmas ir veidotas tā, lai apietu algoritmisko atpazīšanu, iedēstītu šaubas - domāšanas būtiskāko tikumu - un atjaunotu traucējošo, rotaļīgo galma āksta neprātu sistēmā, kas pieprasa nevainojamu paredzamību.”
“Laibach” uzsāks “MUSICK” tūres pirmo posmu 18. maijā Grācā, pēc tam vasarā dodoties koncertceļojumā pa Eiropu. 16. aprīlī Ļubļanā paredzēta preses konference, savukārt 14. maijā Trbovljē notiks īpašs “ģenerālmēģinājuma” koncerts. Biļetes un turpmākos paziņojumus par tūri iespējams atrast grupas oficiālajā koncertu lapā. Rīgā koncerts notiks 28. maijā “Spelet” koncertzālē.