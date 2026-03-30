Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS jubilejas gadā svin alternatīvu, eksperimentu un brīvību kino mākslā
No 10. līdz 16. aprīlim Rīgā jau 30. reizi norisināsies Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS, šogad skatītājus aicinot ielūkoties tematā «ALTERNATĪVA». Jubilejas gada programma vienlaikus atskatās uz festivāla saknēm un drosmīgi raugās nākotnē, piedāvājot daudzslāņainu kino pieredzi, kurā satiekas eksperiments, pretestība, brīvība un jaunas kino valodas formas.
Festivāls notiks no 10. līdz 16. aprīlim, savukārt tā centrā būs ne tikai filmu seansi, bet arī izstāde, diskusijas, industrijas notikumi un īpašā jubilejas programma.
Šī gada festivāla tēma «alternatīva» sakņojas Latvijas alternatīvās kino kustības vēsturē. Par tās simbolisko sākumpunktu uzskatāms eksperimentālā kino forums «Alternatīva», kas pirmo reizi notika 1985. gadā un kļuva par platformu jaunajiem autoriem, kuri meklēja iespēju izteikties ārpus tradicionālajiem kino rāmjiem. Tieši šī kustība vēlāk deva impulsu 2ANNAS festivāla dibināšanai 1996. gadā, un pēc trīsdesmit gadiem ferstivāls no jauna, uzsver kino kā brīvības, meklējumu un nekonvencionālu risinājumu telpu. Šogad festivāls saņēmis vairāk nekā 2200 īsfilmu un vidējā garuma filmu pieteikumu, bet gala programmā iekļautas 130 filmas no 36 valstīm. Līdzās Starptautiskajam, Baltijas, Vidējā garuma, Bērnu un jauniešu konkursam īpaša vieta programmā atvēlēta arī «Tīri kvīrs» sadaļai, iezīmējot 2ANNAS kā pirmo un vienīgo kino festivālu Latvijā ar īpašu LGBTQ+ filmu konkursu un vienīgo reģionā ar vidējā garuma filmu konkursu.
Fokusa programmas veidotas kā patstāvīgi kuratoriāli pētījumi par tēmu «alternatīva», aplūkojot gan Latvijas kino vēsturi, gan dažādas mūsdienu sociālās, estētiskās un politiskās realitātes. Šogad fokusa sadaļā iekļautas vairākas aizraujošas programmas:
11. aprīlī plkst. 12.00 un 16.aprīlī plkst. 19.00 Kaņepes Kultūras centrā «Latviešu Alternatīva». Šī programma pievēršas latviešu eksperimentālā kino spilgtākajiem piemēriem no 80. un 90. gadu mijas, iezīmējot autorus, kuri paplašināja kino valodas robežas un meklēja jaunus izteiksmes ceļus. Programmas īpašais akcents ir Igora Lingas 1987. gada maz rādītā filma «Sāga. Pēc mana laika motīviem», kas savulaik kļuva arī par daļu no Jura Podnieka leģendārās filmas «Vai viegli būt jaunam?». Programmas kuratore: Laima Graždanoviča.
12. aprīlī plkst. 13.00 Kaņepes Kultūras centrā «Alternatīvās dimensijas». Programma apvieno sešus darbus, kuros filmu veidotāji pēta realitātes robežas un to paplašināšanas iespējas, vedot skatītāju cauri sapņu dimensijām, apokaliptiskām ainavām, okeāna dzīlēm un attālām planētām. Šeit alternatīvās dimensijas kļūst ne tikai par zinātniskās fantastikas motīvu, bet arī par skatīšanās un domāšanas veidu. Programmas kuratore ir Astra Zoldnere.
15. aprīlī plkst. 17.30 Kaņepes Kultūras centrā «Naivais kino». Programmas kurators Rūdolfs Deinats pievēršas kino amatierismam, naivumam un radošajai brīvībai, uzdodot jautājumus par to, kas šodien ir īsts un alternatīvs kino. Programma atgādina, ka īsts kino ne vienmēr top industrijas ambīciju laukā, dažkārt tas rodas daudz tuvāk, nekā varētu šķist, un tieši savā vienkāršībā, nepastarpinātībā un priekā atklāj visdzīvāko kino pieredzi.
16. aprīlī plkst. 18.00 Kaņepes Kultūras centrā sadarbībā ar Kijivas Starptautisko īsfilmu festivālu būs skatāma programma «Ukraiņu režisores», kuras kuratores ir Saša Prokopenko un Olga Gusiatinska. Tajā iekļautas piecas īsfilmas, kurās režisores no Ukrainas caur dažādiem žanriem pievēršas sieviešu pieredzei mūsdienu Ukrainas realitātē, runājot par identitāti, tuvību, bēgļu gaitām un pašnoteikšanos. Filmas nepiedāvā vienu noteiktu skatījumu, bet izgaismo dažādas balsis un pieredzes, vienlaikus neaizmirstot par politiskajiem un sociālajiem apstākļiem, kas šīs dzīves ietekmē. Biļetes iespējams iegādāties šeit.
Jubilejas programmu papildina izstāde «ALTERNATĪVA: no pagrīdes telpas », kas no 10. aprīļa līdz 4. maijam būs skatāma RAA telpā, Matīsa ielā 8, radošajā kvartālā Veldze. Izstāde veidota kā 2ANNAS 30 gadu jubilejas notikums, aicinot atskatīties uz festivāla vēsturi, kultūras mantojumu un alternatīvas domāšanas klātbūtni kustīgā attēla mākslā. Pētot 2ANNAS arhīvu un iesaistoties dialogā par festivāla attīstību, mākslinieki Laimdota Malle, apvienība «Kurss», Rebeka Korna un Anastasija Šneps-Šnepe radījuši jaundarbus, kas interpretē šo mantojumu caur instalācijas, fotogrāfijas un kustīgā attēla medijiem. Izstādes kuratore ir Kristiāna Kārkliņa, producente Emīlija Paula Vilkārse, bet telpas mākslinieks Aleksejs Beļeckis. Izstādes atklāšana notiks 10. aprīlī plkst. 20.00.
Industrijas dienu programma «2ANNAS FORUMS» šogad piedāvās lekcijas, diskusijas, meistarklases un tīklošanās pasākumus, pievēršoties alternatīvām pieejām kino veidošanā, festivālu vidē un radošās karjeras attīstībā. Programmā iekļauta Atrastā kino darbnīca “Pašarhivēšanās” un Jauno kritiķu meistardarbnīca. Starptautiski festivālu pārstāvji un kino teorētiķi ieradīsies Latvijā, lai diskutētu par īsfilmu festivālu lomu kā kontrkultūru lielajiem festivāliem, notiks lekcija par subjektivitāti un identitāti eksperimentālajā kino, meistarklase, kas skatīs kino un politikas attiecības, Baltijas festivālu pārstāvji prezentēs talantu attīstīšanas iespējas reģionā, kā arī gaidāma diskusija par Latvijas eksperimentālā un amatierkino kustību 80.–90. gados.
Ar 30. jubilejas programmu 2ANNAS rada telpu skatītājiem, kuri meklē ko vairāk. Vairāk drosmes, vairāk eksperimenta, vairāk neparedzamā. Un, varbūt pats galvenais, vairāk brīvības domāt citādi. Jau tagad «Biļešu serviss» pieejams 2ANNAS festivāla abonements, kas ļaus ērtāk sekot līdzi jubilejas gada daudzveidīgajai programmai un biļetes uz atsevišķiem pasākumiem. Pilna festivāla programma meklējama šeit.