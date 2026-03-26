Šenonas Dohertijas lielais sapnis palika nepiepildīts - tas bija saistīts ar leģendāro seriālu “Amulets”
Lai gan seriāls “Amulets” noslēdzās jau pirms daudziem gadiem, tā zvaigznēm šis stāsts nekad līdz galam nebeidzās. Tagad aktrise Hollija Mērija Kombsa atklājusi, ka viņas ilggadējai draudzenei un kolēģei Šenonai Dohertijai vēl pirms nāves bija lieli un iedvesmojoši plāni, kas saistīti ar leģendāro seriālu.
Kombsa, kura seriālā atveidoja nosvērto Paiperu Halivelu līdzās Šenonas Dohertijas temperamentīgajai Prū, podkāsta “House of Halliwell” jaunākajā epizodē atklāja, ka Dohertijai pirms nāves 2024. gadā 53 gadu vecumā patiešām bija radušies vairāki aizraujoši ar “Amulets” saistīti plāni.
“Nebija nekā tāda, ko mēs nespētu paveikt,” Kombsa sacīja saviem podkāsta līdzvadītājiem, bijušajiem “Amulets” aktieriem Braienam Krauzem un Drū Fulleram. “Es domāju par visām lietām, ko gribējām darīt, un visu, ko bijām ieplānojušas. Man pat ir mazliet žēl, ka es to visu nerealizēju, jo līdz šim brīdim viņa jau būtu panākusi, ka mēs darām trīs vai četras dažādas lietas, tostarp veidojam paši savu “Amulets” pasākumu ASV vai pat savu zīmolu.”
“Viņai visu laiku apkārt bija neizsmeļams iedvesmas avots... Viņai nemitīgi radās jaunas idejas. Viņai bija tik daudz scenāriju,” dalījās Kombsa, piebilstot, ka Dohertijai bijušas arī “seriālu idejas, kas bija domātas mums”.
Saruna par Dohertiju aizvirzījās laikā, kad viņi apsprieda seriāla ceturtās sezonas sēriju “Muse to My Ears”, kurā ļauns burvis sagūsta visas pasaules mūzas, lai izmantotu viņu radošo enerģiju ļauniem nolūkiem. Aktrise sacīja, ka savā ziņā arī pati Dohertija, ar kuru viņa saglabāja ciešu draudzību vēl ilgi pēc tam, kad Šenona aizgāja no “Amulets” pēc trešās sezonas, viņai bija kā mūza. “Viņas iedvesma bija bezgalīga. Nebija nekā tāda, ko mēs nespētu izdarīt,” izteicās Kombsa.
Lai gan gan Kombsai, gan Dohertijai jau agrīni radās nesaskaņas ar “Amulets” zvaigzni Alisu Milano, abu draudzība gadu gaitā saglabājās stipra. Pēc Dohertijas nāves Kombsa publicēja sirdi plosošu veltījumu “Beverlihilsa 90210” zvaigznei, kuru viņa nosauca par “manu labāko pusi 31 gada garumā”.
“Man krūtīs ir tukšums, un es nespēju atgūt elpu. Daļa no manis ir pazudusi, lai gan es precīzi zinu, ko tu man šobrīd teiktu,” viņa rakstīja. “Es zinu, ka tavs nezūdošais gars dzīvos manī un manos bērnos, kurus tu mīlēji kā savējos.”
“Amulets” kļuva par vienu no ietekmīgākajiem seriāliem 1990. gadu beigās un 2000. gadu sākumā. Kad seriāls pirmo reizi tika pārraidīts 1998. gadā, tas sekoja trim māsām – Prū, Paiperei un Fēbei. Pirmajās trīs sezonās raganu trio, saukts par izredzētajām, cīnījās ar ļaunumu un aizsargāja cilvēkus no dēmoniem, vienlaikus dzīvojot kopā Sanfrancisko. Pēc Šenonas Dohertijas aiziešanas no seriāla, Roza Makgovena uzņēmās trešās maģiskās māsas, pusmāsas Peidžas lomu, un viņu centieni izglābt pasauli turpinājās.