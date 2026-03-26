“Es nerīkojos Šapelas Roanas vārdā” - apsargs komentē incidentu Brazīlijas viesnīcā, kurā iesaistīta Džūda Lo meita
Apsargs Paskāls Divjē uzņēmies atbildību par pretrunīgi vērtēto incidentu kādā Brazīlijas viesnīcā, kurā bija iesaistīta aktiera Džūda Lo meita un dziedātāja Šapela Roana.
Paskāls Divjē, kurš sevi raksturo kā “aizsardzības speciālistu” un cīņas mākslinieku, sacīja, ka tieši viņš svētdien Brazīlijas viesnīcā aizrādījis Lo bijušajai partnerei Ketrinai Hārdingai par viņas un aktiera 11 gadus vecās meitas Avas Lo uzvedību.
Sestdien 34 gadus vecais profesionālais futbolists garā ierakstā “Instagram”stāstos apgalvoja, ka 28 gadus vecā Roana nosūtījusi apsargu apsūdzēt viņa 11 gadus veco meitu necieņas izrādīšanā un uzmākšanās izrādīšanā mūziķei, kamēr visi atradās vienā un tajā pašā viesnīcā Sanpaulu.
“Es parasti nekomentēju internetā izplatītas baumas, taču šobrīd izskanējušie apgalvojumi ir nepatiesi un ir uzskatāmi par neslavas celšanu,” Divjē rakstīja paziņojumā vietnē “Instagram”. “Es pilnībā uzņemos atbildību par 21. marta notikumiem. Es atrados viesnīcā citas personas vārdā, un es nebiju daļa no Šapelas Rouanas personīgās apsardzes komandas. Mana rīcība nebija veikta Šapelas Roanas, viņas personīgās apsardzes komandas, menedžmenta vai jebkādu citu personu vārdā.”
Divjē turpināja, skaidrojot, ka viņš “pieņēma lēmumu”, ko ietekmēja “informācija, ko saņēmām no viesnīcas, notikumi, kurus biju novērojis iepriekšējās dienās, kā arī kopumā paaugstinātais drošības risks konkrētajā vietā”.
Viņš noslēgumā piebilda: “Mana vienīgā saruna ar māti bija mierīga un ar labiem nodomiem, un es nožēloju, ka šī tikšanās izvērtās tā, kā izvērtās.”
Roanas pārstāvis jau iepriekš bija identificējis Divjē kā personu, kura viesnīcā piegāja pie Hārdingas. “Pretēji publiskotajām ziņām, Paskāls Divjē nebija Šapelas Roanas personīgais apsargs Dienvidamerikā,” pārstāvis pauda paziņojumā. “Šapela Roana šogad ir izmantojusi vienu un to pašu personīgo apsargu Austrālijā, Francijā un Dienvidamerikā.”
Hārdinga un Ada Lo atradās Sanpaulu, lai apmeklētu Roanas uzstāšanos festivālā Lollapalooza. Žoržinju apgalvoja, ka viņa pameita bija “sajūsmā”, kad, brokastojot viesnīcā, domājusi, ka atpazinusi Roanu, un devusies mūziķes galdiņa virzienā, lai pārliecinātos, ka tā tiešām ir viņa. “Viņa neko neteica, neko neprasīja,” apgalvoja futbolists.
Pēc tam viņš apgalvoja, ka “liela auguma apsargs” aizrādījis Hārdingai, sakot, ka viņai nevajadzētu ļaut viņa meitai “izrādīt necieņu” vai “uzmākties” citiem cilvēkiem. Žoržinju sacīja, ka Ada bijusi “ļoti satriekta un daudz raudājusi”.
Neilgi pēc tam Roana “Instagram” atbildēja uz Žoržinju apgalvojumiem, sakot, ka viņa “pat neredzēja sievieti un bērnu” viesnīcā. “Neviens pie manis nepiegāja. Neviens mani netraucēja. Es vienkārši sēdēju brokastīs savā viesnīcā,” viņa teica. “Es nelūdzu apsargu iet runāt ar šo māti un bērnu. Viņi pie manis nemaz nepiegāja — viņi neko nedarīja!”
Roana turpināja: “Es nenīstu cilvēkus, kuri ir manas mūzikas fani. Es nenīstu bērnus — tas ir absurdi. Man ir žēl mātes un bērna, un, ja jūs jutāties neērti, tas mani patiešām apbēdina. Jūs to nebijāt pelnījuši.”
Roanas pārstāvis vēlāk vēlreiz uzsvēra, ka dziedātāja situācijā nav bijusi iesaistīta.