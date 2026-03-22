Futbolists Žoržinju apsūdz Šapelu Roanu par viņa meitas saraudināšanu; dziedātāja noliedz vainu
ASV futbola izlases spēlētājs Žoržinju publiski apsūdzējis dziedātāju Šapelu Roanu par to, ka viņas apsardzes darbinieks Sanpaulu viesnīcā agresīvi izturējies pret viņa 11 gadus veco meitu. Pēc futbolista teiktā, notikušais meitu ļoti satraucis un novedis līdz asarām.
Sestdien, 21. martā, 34 gadus vecais profesionālais futbolists garā ierakstā “Instagram”stāstos apgalvoja, ka 28 gadus vecā Roana nosūtījusi apsargu apsūdzēt viņa 11 gadus veco meitu necieņas izrādīšanā un uzmākšanās izrādīšanā mūziķei, kamēr visi atradās vienā un tajā pašā viesnīcā Sanpaulu.
Uzstājoties “Lollapalooza Brazil” vēlāk tajā pašā vakarā, Roana no skatuves pateicās savai apsardzes komandai, kā redzams fanu internetā publicētajos video. Uzsverot, ka šī ir viena no daudzajām pēdējā laika uzstāšanām, dziesmas “Pink Pony Club” izpildītāja sacīja klausītājiem: “Es nezinu, kad atkal došos tūrē, tāpēc šī ir pēdējā uzstāšanās. Esmu tik pateicīga, ka tā notiek tieši šeit.”
Žoržinju ierakstā, kas bija adresēts Roanai, rakstīja: “Šodien ar manu ģimeni notika ļoti nepatīkama situācija. Mana sieva atrodas Sanpaulu uz “Lollapalooza Brazil”. Šorīt mana meita pamodās neticami sajūsmināta. Viņa pat izveidoja plakātu, jo bija tik priecīga ieraudzīt mākslinieci, kuru ļoti apbrīno — vai drīzāk agrāk apbrīnoja,” viņš turpināja, runājot par Roanu pirms viņas uzstāšanās “Lollapalooza Brazil”.
“Pilnīgas sakritības dēļ viņas dzīvo tajā pašā viesnīcā, kur šī māksliniece. Brokastu laikā māksliniece pagāja garām viņu galdam. Mana meita, kā jebkurš bērns, viņu atpazina, sajūsminājās un tikai gribēja pārliecināties, ka tā patiešām ir viņa,” turpināja Žoržinju, raksturojot iespējamo notikumu. Viņš uzsvēra: “Pats sliktākais ir tas, ka viņa viņai pat netuvojas. Viņa vienkārši pagāja garām dziedātājas galdam, paskatījās, lai pārliecinātos, ka tā tiešām ir viņa, pasmaidīja un atgriezās apsēsties pie mammas. Viņa neko neteica un neko nelūdza.”
Pēc tam, kad viņa meita bija pagājusi garām, Žoržinju ierakstā apgalvoja: “Pie viņu galda, kamēr viņas vēl brokastoja, pienāca liels apsargs un sāka ļoti agresīvi runāt gan ar manu sievu, gan ar manu meitu, sakot, ka viņai nevajadzētu ļaut manai meitai “izrādīt necieņu” vai “uzmākties” citiem cilvēkiem.”
“Godīgi sakot, es nesaprotu, kurā brīdī vienkārša paiešana garām galdam un paskatīšanās, vai kāds tur ir, var tikt uzskatīta par uzmākšanos,” turpināja futbolists, pēc tam apgalvojot, ka apsargs “pat pateica, ka iesniegs par viņām sūdzību viesnīcai, kamēr mana 11 gadus vecā meita tur sēdēja asarās.”
“Mana meita bija ārkārtīgi satriekta un ļoti daudz raudāja,” piebilda Žoržinju.
Profesionālais sportists bērna vārdu nenosauca, taču šķietami runāja par 11 gadus veco Adu Lovu, kuru Hārdinga sagaidīja kopā ar savu bijušo partneri Džūdu Lovu.
Žoržinju rakstīja: “Ir skumji redzēt šādu attieksmi no cilvēkiem, kuriem vajadzētu saprast fanu nozīmīgumu. Galu galā tieši viņi to visu veido. Es patiesi ceru, ka šis kļūs par brīdi pārdomām. Nevienam tam nebūtu jāiet cauri, jo īpaši ne bērnam.”
Roana vēlāk notikušo komentēja, sakot: “Es pat neredzēju sievieti un bērnu. Tiešām neredzēju. Neviens man nepienāca klāt, neviens mani netraucēja. Es vienkārši sēdēju brokastīs savā viesnīcā, un, manuprāt, šie cilvēki arī apmetās tajā pašā viesnīcā. Es nelūdzu apsargam iet runāt ar šo māti un bērnu. Es to nelūdzu.”
Dziedātāja piebilda: “Es nenīstu cilvēkus, kuri ir manas mūzikas fani. Es nenīstu bērnus. Tas ir absurdi. Es atvainojos mātei un bērnam, ka kāds pieņēma, ka jūs varētu kaut ko izdarīt, un, ja jūs jutāties neērti, tas mani patiešām ļoti apbēdina. Jūs to nebijāt pelnījuši.”