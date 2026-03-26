Atklājas jaunas detaļas par "Bafija pret vampīriem" zvaigznes Nikolasa Brendona nāvi
Seriāla “Bafija pret vampīriem” zvaigzni Nikolasu Brendonu neilgi pēc nāves atrada kāds viņa draugs, liecina informācija, ko atklājušas varasiestādes.
Putnamas apgabala tiesu medicīnas amatpersonas paziņojumā teikts, ka 54 gadus vecais aktieris tika atrasts miris 20. martā: “Mirušais dzīvoja viens un viņu atrada ilggadējais draugs, kurš bija palicis pa nakti, lai par viņu rūpētos. Pierādījumi liecināja, ka nāve bija iestājusies pavisam nesen. Izmeklētāji pārskata nesen publicētos video kā iespējamu pierādījumu iepriekšējai saslimšanai.”
Drauga, kurš atrada Brendonu, identitāte netika atklāta.
Brendona ģimenes locekļi ziņoja, ka aktierim bijusi sirds problēmu vēsture. Arī izmeklēšana apstiprināja, ka notikuma vietā nekas neliecināja par to, ka nāves iemesls būtu bijis kas cits, nevis dabīgs.
Brendona ķermenis tika nogādāts autopsijas veikšanai. Toksikoloģijas analīzes un galīgie rezultāti vēl tiek gaidīti. Galīgais nāves cēlonis un veids tiks publiskots pēc visu secinājumu pabeigšanas.
Aktiera ģimene apstiprināja viņa nāvi ierakstā “Instagram”, rakstot: “Mēs esam salauzti, daloties ar ziņu par mūsu brāļa un dēla Nikolasa Brendona aiziešanu. Viņš aizgāja mierīgi miega laikā no dabiskām cēloņiem. Vairums cilvēku pazīst Nikiju pēc viņa darba kā aktiera un pēc tēliem, ko viņš atdzīvināja gadiem ilgi."
Garajā ierakstā viņi viņu atcerējās kā “kaislīgu, jūtīgu un bezgalīgi motivētu radīt”. “Tie, kuri viņu patiesi pazina, saprata, ka viņa māksla bija viens no vistīrākajiem atspulgiem tam, kas viņš bija,” sacīja viņa ģimene. “Lai gan nav noslēpums, ka Nikolasam agrāk bija grūtības, viņš lietoja medikamentus un saņēma ārstēšanu, lai kontrolētu savu diagnozi, un savas nāves brīdī viņš uz nākotni raudzījās optimistiski. Mūsu ģimene lūdz ievērot privātumu šajā laikā, kamēr mēs sērojam par viņa zaudējumu un pieminam cilvēka dzīvi, kurš dzīvoja ar intensitāti, iztēli un sirdi. Paldies visiem, kuri izrādījuši mīlestību un atbalstu.”
Brendons kļuva pazīstams ar lomu seriālā “Bafija pret vampīriem”, kas tika rādīts septiņas sezonas no 1997. līdz 2003. gadam. Vēlāk Brendons turpināja aktiermākslu vairākos seriālos, tostarp “Kitchen Confidential”, “Private Practice” un “Criminal Minds”.
Tomēr viņa dzīve pēc “Bafija pret vampīriem” bieži nonāca mediju uzmanības lokā saistībā ar juridiskām problēmām un garīgās veselības cīņām. 2004. un 2010. gadā viņš divreiz devās uz rehabilitāciju, tostarp pēc incidenta ar policiju. 2014. un 2015. gadā viņš tika arestēts vairākas reizes. 2015. gada oktobrī Brendons uzsāka 90 dienu ārstēšanās programmu.
2019. gada maijā viņam tika izvirzītas apsūdzības vardarbībā ģimenē, kas saistītas ar incidentu 2017. gada oktobrī, kurā viņš, iespējams, uzbrucis savai draudzenei viesnīcas numurā Kalifornijā. 2021. gada augustā viņš tika arestēts par iespējamu viltotas informācijas izmantošanu, lai iegūtu recepšu medikamentus.
Tajā pašā gadā, septembrī, Brendons atcēla reklāmas pasākumus savai filmai “Wanton Want”, un viņa menedžere Terēza Fortjē paziņoja, ka aktieris cieš no nopietnām medicīniskām problēmām un sāpēm, ko izraisījis mugurkaula jostas daļas nervu bojājums, kas ierobežo kustības. Šis stāvoklis vēl vairāk pasliktinājās pēc viņa apcietinājuma Vigo apgabalā, Indiānā 2021. gada augustā.