"Marks grib brālīti!" - šova "Ģimene burkā” zvaigzne Agrita Bindre gatava bērna adopcijai
Raidījumā “Ģimene burkā” Agrita Bindre sarunā ar vecāko meitu atklāj, ka nopietni apsver iespēju paplašināt ģimeni un kļūt par audžuvecāku vai adoptēt bērnu. =
Agrita norāda, ka šī doma nav radusies pēkšņi - par iespēju dot mājas bērnam, kuram tādas nav, viņa pirmo reizi sākusi domāt jau pirms daudziem gadiem. "Bērni jau paaugušies, gribētos vēl kādu ģimenes pieaugumu. Marks arī visu laiku runā, ka viņš gribētu brālīti. Kad tu paliec stāvoklī, tu tā nevari pasūtīt brālīti. Tad mani iedrošināja uz to soli padomāt, pamēģināt varbūt kļūt par audžuģimeni, jo šobrīd ļoti daudz bērnu nonāk bērnunamos," stāsta Agrita.
Viņa atklāj, ka doma par audžubērniem pirmo reizi ienākusi prātā laikā pēc tam, kad bija zaudējusi bērniņu: "Tas bija laiks pēc Beatrises, kad es pazaudēju bērniņu, ar kuru biju stāvoklī. Tad es domāju, ka, ja man pašai nav lemts, varētu kļūt par audžuvecākiem." Lai arī šobrīd Agrita vēl nav pieņēmusi galīgo lēmumu, viņa atzīst, ka doma par adopciju vai audžubērna uzņemšanu kļuvusi arvien nopietnāka.