Sašķobījusies Agritas Bindres mīlas dzīve: "Man šis attiecību modelis neder"
Televīzijas šova “Ģimene burkā” dalībniece Agrita Bindre tiekas ar attiecību treneri Kristapu Ozoliņu, lai apspriestu sarežģījumus, kas šobrīd radušies viņas mīlas dzīvē ar Jāni, kurš strādā Beļģijā.
Attiecību ekspertam Agrita atklāj savas izjūtas: "Grūti, sāpīgi, neizprotami, tāpēc ka no attāluma ir ļoti grūti veidot attiecības. Man iepriekš bija priekšstats, ka tas taču ir forši – viņš atbrauc uz nedēļu, divām un tad atkal kādu laiciņu ir projām. Bet, kad ir ilgstoši projām un atbrauc tikai uz pāris dienām... Man šis modelis neder."
Pāris klātienē satiekas apmēram reizi divos vai trijos mēnešos. Iepriekš viņu tikšanās bija biežākas – reizi mēnesī, un tas Agritai patika daudz labāk. Viņa skaidro: "Tad tas bija mierīgāk, saprotamāk, mazāk domstarpības radās par to, ko un kā veidot attiecībās. Tad, kad tas laiks paiet ilgāks, neredzot, neesot blakām, neizrunājot kaut kādas lietas, tad es iegrimstu savos darbos, viņš savos, komunikācija mazāka paliek..."
Kristaps gan mierināja Agritu, norādot, ka līdzīgas grūtības piedzīvo arī partneri, kuri ikdienā atrodas blakus, bet vienkārši piemirst veltīt laiku kvalitatīvai kopā būšanai.