Svētdien "Vagonu Hallē" valdīs mūsdienu tautas mūzika un folkpanks, par to parūpēsies grupas "Nielsliens Lielsliens" un "Grēcīgie Partizāni"
Svētdien, 29. martā "Vagonu Hallē" būs mūsdienu tautas mūzika un folkpanks – vasaras sākuma koncerts ar grupām "Nielsliens Lielsliens" un "Grēcīgie Partizāni".
“Nielslens Lielsliens” ir latviešu mūsdienu tautas mūzikas grupa no Vidzemes. Tā darbojas kopš 2009. gada un ir izdevusi četrus albumus. Apvienība ir pazīstama ar akustiskiem koncertiem unikālās norises vietās un netradicionālu instrumentu izvēli. Trio sastāvā ir Mareks Kaminskis (bungas, balss, kilimandžāro perkusijas), Klāvs Kalnačs (balss, gembri, ģitāras, perkusijas) un Vija Moore (balafons, balss, vijole).
Jaunākais albums “Negaidīti varoņi” (2024) bija nominēts “GAMMA balvai”, “Austras balvai” un apbalvots ar “Zelta mikrofonu”. Tā dziesmu centrā ir pārsteidzoši Latvijas “mazo” varoņu un antivaroņu stāsti, pamanīti frizētavā, soctīklos un medijos. Muzikāli albumā saplūdušas latviskas balsu melodijas ar ritmiem un pavadījumiem, kuru iedvesmas avots ir Rietumāfrikas un Ziemeļāfrikas muzikālais mantojums.
“Nielslens Lielsiens” koncerti ir aizraujoši gan mūzikas baudītājiem, gan dejot gribētājiem. Šobrīd trio komponē nākamo albumu. Prāva daļa no jaunākajiem skaņdarbiem būs dzirdami koncertā.
"Grēcīgie Partizāni" – folkpanka mākslinieki, kuri apvieno tautas mūzikas elementus ar panka enerģiju un attieksmi. Viņu mūzika ir asprātīga un provokatīva, bieži skarot sociālus un politiskus jautājumus. Grupas līderis Pūķis ir pazīstams ar savu izteikti autentisko skanējumu, kas atspoguļo neparasto tradicionālo instrumentu un panka stila apvienojumu.
Grupā ir četri mūziķi, kuri papildina Pūķa ģitāru ar veļas dēli, vijoli un bandžo. Grupa aktīvi piekopj DIY kultūru un dzīvesveidu – paši izgatavojuši savu unikālo veļas dēli un koncertturnejās bieži dodas ar velosipēdiem, apliecinot neatkarīgu, pašpietiekamu garu.
Grēcīgo Partizānu pirmais albums saucas “Noziegums un lepnums” (2021). Otrais albums, “Ēnas trokšņo” turpina grupas eksperimentus ar folkpanka skanējumu.
Ieeja no plkst.18.00, koncerts 19.00.