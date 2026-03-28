Kas notika ar seksīgo dārznieku no “Bīstamajām mājsaimniecēm”? Džesijs Metkalfs atklāj, kāpēc pazuda no seriāla jau pēc pirmās sezonas
Aktieris Džesijs Metkalfs, kurš seriālā “Bīstamās mājsaimniecības” kļuva slavens ar seksīgā dārznieka Džona Roulenda lomu, beidzot atklājis, kāpēc pēc pirmās sezonas no populārā seriāla pazuda.
Amandas Hiršas podkāstā “Not Skinny But Not Fat” Metkalfs sacīja: “Pēc pirmās sezonas viņi īsti vairs nezināja, kur virzīt mana varoņa sižetu.”
Seriālā, kas tika rādīts astoņas sezonas no 2004. līdz 2012. gadam, tagad 47 gadus vecais Metkalfs atveidoja pusaudzi, kuram bija romāns ar Evas Longorijas tēloto Gabrielu Solisu. “Mūsu seriāla veidotājs Marks Čerijs teica: “Šis nav “Izmisušo dārzkopju” seriāls, tas ir “Izmisušās mājsaimnieces”, tāpēc diemžēl tu vairs nebūsi pastāvīgs aktieru sastāva dalībnieks,’” podkāstā stāstīja Metkalfs.
“Tajā laikā man no “20th Century Fox” jau bija piedāvāta galvenā loma filmā “Džonam Takeram ir jāmirst”, tāpēc es domāju — forši, nekādu problēmu. Es kļūšu par kinozvaigzni. Es vienkārši ļāvos notikumu plūsmai, jo tas seriāls mani patiešām padarīja slavenu, un man viss nāca virsū uzreiz, tāpēc es to vienkārši izbaudīju,” viņš atcerējās.
Pēc aiziešanas no ABC seriāla aktieris vēlāk vairākkārt atgriezās tajā kā viesaktieris atsevišķās nākamo sezonu sērijās.
Metkalfa atveidotais kaislīgais jaunais dārznieks ātri padarīja viņu par siržu lauzēju un 2005. gadā atnesa viņam trīs “Teen Choice Award” nominācijas — kā labākajam TV aktierim, gada TV atklājumam un seksīgākajai zvaigznei.
Pēc skaļā izrāviena televīzijā aktieris mēģināja nostiprināties arī kino, kļūstot par galvenās lomas atveidotāju pusaudžu komēdijā “Džonam Takeram ir jāmirst”. Lai gan cerība kļūt par lielu kinozvaigzni pilnībā nepiepildījās, aktieris arī turpmāk palika redzams gan televīzijā, gan filmās.
Vēlāk viņš spēlēja seriālos “Dallas” un “Chesapeake Shores”, kā arī piedalījās vairākos Hallmark kanāla projektos, kur izveidoja stabilu romantisko un ģimenes filmu zvaigznes tēlu.
Mūsdienās Metkalfs joprojām turpina filmēties. Saskaņā ar jaunāko publiski pieejamo informāciju, viņam ir gaidāmi jauni kino projekti, tostarp “Boris Is Dead” un “The Possession at Gladstone Manor”. Paralēli aktierdarbiem viņš pievērsies arī uzņēmējdarbībai un izveidojis savu ādas kopšanas zīmolu “Nutrl Skin”.