Bils Kosbijs piedzīvo smagu sakāvi tiesā: komiķim būs jāatbild par 1972. gada noziegumu
Pirmdien tiesa atzina ASV komiķi Bilu Kosbiju par civiltiesiski atbildīgu par to, ka viņš pirms vairāk nekā 50 gadiem apreibināja un seksuāli izmantoja bijušo viesmīli Donnu Motsingeri.
Bijušajai seriāla “The Cosby Show” zvaigznei tika arī uzdots izmaksāt 59,25 miljonus ASV dolāru lielu kompensāciju — 17,5 miljonus dolāru par viņas agrāk piedzīvoto psiholoģisko traumu un vēl 1,75 miljonus dolāru par garīgajām ciešanām, ko Motsingere varētu piedzīvot nākotnē. Viņai tiks piešķirti arī 40 miljoni ASV dolāru soda kompensācijā.
Kosbija advokāte Dženifera Bondžīna atzina, ka viņi ir vīlušies par spriedumu, taču pilnībā plāno to pārsūdzēt.
Motsingere apsūdzēja tagad 88 gadus veco Kosbiju, ka viņš 1972. gadā viņu apreibināja un izvaroja laikā, kad viņa strādāja par apkalpotāju populārajā restorānā Kalifornijā. Motsingere iesniedza sūdzību arī pret Kosbija producentu kompāniju “Jemmin, Inc.”, kā arī pret “Circle Star Theater”, apgalvojot, ka tie “nav nodrošinājuši savu viesu drošību pret izpildītāju rīcību”.
““Jemmin, Inc.” ir netieši atbildīga par Kosbija seksuālo vardarbību, jo uzņēmums šo rīcību ir pilnvarojis un apstiprinājis caur pašu Kosbiju,” teikts dokumentos. Turklāt Motsingeres prasībā norādīts, ka “šis uzņēmums ir vainīgs krāpšanā, apspiešanā un ļaunprātībā saistībā ar seksuālo vardarbību pret Motsingeri no Kosbija puses.”
Motsingere stāstīja, ka Kosbijs, kurš bija biežs viesis restorānā “The Trident”, kādu vakaru “sekoja viņai” uz mājām un uzaicināja apmeklēt vienu no saviem šoviem “Circle Star Theater” San Karlosā, Kalifornijā. Viņš viņu paņēma limuzīnā un, kā teikts dokumentos, “pa ceļam limuzīnā iedeva viņai glāzi vīna”.
Sūdzībā teikts, ka Kosbijs tolaik it kā filmēja savu stenda komēdijas uzstāšanos “Inside the Mind of Bill Cosby”. Motsingere apgalvoja, ka Kosbijs aizveda viņu uz ģērbtuvi, kur “viņa sāka justies slikti, un Kosbijs iedeva viņai, kā viņa uzskatīja, aspirīnu”.
“Nākamais, ko viņa atceras, ir tas, ka viņa te nāca pie samaņas, te to zaudēja, kamēr divi vīrieši, kas apkalpoja Kosbiju, lika viņu limuzīnā kopā ar Kosbiju,” teikts sūdzībā. “Limuzīnā Kosbijs apsēdās pie loga un aplika viņai rokas. Pēdējais, ko Motsingere atceras, bija gaismas uzplaiksnījumi.”
Motsingere apgalvoja, ka viņa “pamodās savās mājās bez drēbēm — bez augšiņas, bez krūštura un bez biksēm. Viņa zināja, ka Bils Kosbijs viņu ir apreibinājis un izvarojis.”
Viņa sacīja, ka seksuālās vardarbības dēļ ir “cietusi ekonomiskus un neekonomiskus zaudējumus maksimālajā apjomā, ko pieļauj likums, tostarp, bet ne tikai, zaudētu darba algu, medicīnas rēķinus, sāpes un ciešanas, emocionālu distressu un jebkuru citu tiesību aktos pieejamu atlīdzību”.
Motsingere bija viena no 12 anonīmajām “Džeinām Do”, kas liecināja 2005. gada civilajā izvarošanas lietā, ko pret Kosbiju iesniedza bijusī “Temple University” sporta nodaļas direktore Andrea Konstenda. Lietu gadu vēlāk atrisināja ārpustiesas kārtībā.
Kosbijs tika atbrīvots no cietuma 2021. gadā pēc tam, kad Pensilvānijas Augstākā tiesa atcēla viņa 2018. gada notiesājošo spriedumu seksuālas vardarbības lietā.
Apkaunotais aktieris, kurš savulaik bija pazīstams kā “Amerikas tētis”, izcieta vairāk nekā divus gadus no sava trīs līdz desmit gadu cietumsoda pēc notiesāšanas par sievietes apreibināšanu un seksuālu izmantošanu savās mājās Čeltenhemā, Pensilvānijā, 2004. gadā.
Štata augstākā tiesa atcēla Kosbija notiesāšanu, secinot, ka apgabala prokurors Kevins Stīls, kurš ierosināja lietu pret Kosbiju, bija pārkāpis iepriekšējā apgabala prokurora Brūsa Kastora 2005. gadā noslēgto vienošanos viņu neapsūdzēt, lai gan šī vienošanās, šķiet, nekad netika noformēta rakstiski.
Vislabāk pazīstams ar “The Cosby Show”, aktieris turpināja apgalvot, ka ir nevainīgs. 2021. gada maijā viņam tika atteikta pirmstermiņa atbrīvošana.
2022. gada jūnijā zvērinātie atzina, ka Kosbijs seksuāli izmantojis Džūditu Hutu, kura apsūdzēja bijušo komiķi seksuālā uzbrukumā “Playboy” savrupmājā 1975. gadā, kad viņa vēl bija pusaudze.
Bijušā “Playboy” modele Viktorija Valentīno, kurai tagad ir 80 gadi, jūnijā iesniedza prasību pret Kosbiju, apgalvojot, ka viņš viņu apreibināja un izvaroja 1969. gadā. Modele jau iepriekš bija publiski runājusi par savām apsūdzībām pret komiķi un pat piedalījās viņa notiesāšanas sēdē 2021. gadā.