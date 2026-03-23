Nansija Garkalne "Supernovā" uz skatuves kāpa pamperos. Kāpēc tā?
Televīzijas skatītāji "Supernovas" finālā redzēja spilgtu dziedātājas Nansijas Garkalnes priekšnesumu. Savukārt viņai pašai šī pieredze bijusi fiziski ļoti smaga un saistīta ar nopietnām veselības problēmām.
Nansija Garkalne nesen žilbināja Eirovīzijas atlasē "Supernova", kur uzstājās ar skatuves vārdu Tikasha Sakama un ar dziesmu "#010126 Coda" ieguva godpilno sesto vietu. Tagad dziedātāja atklājusi mazāk zināmas detaļas par fināla dienu. Izrādās, viņas veselība todien bijusi tik slikta, ka uzstājoties nācies lietot pieaugušo autiņbiksītes. “Nebija ne jausmas, ka savu "Supernovas" priekšnesumu dziedāšu pamperos. Nu vairs nekautrējos to pateikt. Tagad atskatoties – tas bija ļoti drausmīgi. Tas arī lauž ego un neļauj līdz galam sajusties tā, kā tu gribētu,” žurnālam "Kas Jauns" atklāj dziedātāja. Viņa precizē, ka piedzīvojusi nopietnas veselības problēmas ar kuņģi. Bijis vēdera vīruss, kā arī gastrīts un kuņģa atvilnis. Atvilnis skāris arī balss saites, kas bieži bija aizsmakušas, tāpēc Nansijai pilnvērtīgi dziedāt bijis ļoti grūti.
Situāciju vēl vairāk sarežģījis tas, ka viņa uzstāšanās dienā gandrīz neko nevarēja ēst, jo jebkurš ēdiens pasliktināja pašsajūtu. Tas bijis viens no grūtākajiem brīžiem viņas karjerā. Lai saglabātu spēju dziedāt, Nansija bija spiesta ievērot stingru diētu. “Es biju nenormāli nokritusies svarā, jo bija jāizvēlas – ja gribu būt enerģētiska un spēt padziedāt, tad man jāievēro briesmīga diēta,” viņa stāsta. Skatītājiem Nansijas uzstāšanās šķita pārliecinoša un profesionāla, taču pati māksliniece tajā brīdī vienkārši centusies izturēt līdz priekšnesuma beigām. Viņa neslēpj, ka tas noticis vairāku sarežģītu apstākļu dēļ – vienlaikus sakritis gan personīgās dzīves stress, gan spriedze televīzijas konkursa dēļ.
Tagad veselība pakāpeniski uzlabojas. “Es ārstējos. Viss iet uz augšu. Nav vēl ideāli, bet ir labāk,” saka Nansija, sastapta mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ceremonijā, kur izskatījās lieliski. Dziedātājai šī ceremonija bija īpaša arī profesionāli – viņa pirmo reizi nominēta "Zelta mikrofonam", turklāt Nansijas videoklips iekļuva kategorijas "Gada klips" labāko piecniekā.
