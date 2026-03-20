FOTO: Brūss Viliss 71. dzimšanas dienā redzams sirsnīgās fotogrāfijās ar mazmeitu
Leģendārais aktieris Brūss Viliss nesen nosvinēja savu 71. dzimšanas dienu, un par godu šim īpašajam notikumam viņa ģimene sociālajos tīklos dalījās ar mīļām un sirsnīgām fotogrāfijām.
Par godu Vilisa dzimšanas dienai viņa bijusī sieva, aktrise Demija Mūra sociālajā tīklā “Instagram” publicēja divas nesenas viņa fotogrāfijas. Filmas “Cietais rieksts” zvaigzne vienā no bildēm tur klēpī savu mazmeitu Luetu, kura viņu mīļi bučo: “Viss, kas tev vajadzīgs, ir MĪLESTĪBA. Daudz laimes dzimšanas dienā, BW!”
Brūss un Mūra, kuri bija precējušies no 1987. līdz 2000. gadam un kuriem ir kopīgas meitas Rūmera Glena Vilisa, 37, Skauta Larū Vilisa, 34, un Talula Bela Vilisa, 32, joprojām ir saglabājuši ciešas attiecības. Viņu jau pieaugušās meitas sociālajos tīklos vairākkārt ir ļāvušas ieskatīties savās apvienotajās ģimenēs.
Godinot Brūsa lielo dienu, arī viņa sieva Emma Heminga Vilisa, ar kuru viņš ir precējies kopš 2009. gada, publicēja veltījumu, izceļot savu nesen paziņoto labdarības iniciatīvu — “The Emma & Bruce Willis Fund”: “Ja vēlaties šodien godināt Brūsu, lūdzu, apsveriet iespēju atbalstīt šo fondu vai kādu citu organizāciju, kas strādā šajā jomā, vai vienkārši sazinieties ar kādu aprūpētāju — mazs laipnības žests var nozīmēt ļoti daudz.”
Īpašu nozīmi šīm ģimeniskajām bildēm piešķir arī fakts, ka Brūss Viliss un Demija Mūra jau ir kļuvuši par vecvecākiem. Viņu vecākā meita Rūmera Vilisa 2023. gada 18. aprīlī kopā ar toreizējo draugu Dereku Ričardu Tomasu pasaulē sagaidīja meitu Luetu Aisliju Tomasu Vilisu.
Vēl pirms tam Rūmera ar humoru stāstīja, ka tēvs cerējis uz mazdēlu. “Pat mans tētis uz mani izdara spiedienu. Karantīnas laikā viņš teica: "Es gribētu, lai tev būtu dēls, jo man šajā grupā vajag nedaudz vīrišķās enerģijas.’" Te ir ļoti daudz sieviešu, protams. Viņam ir piecas meitas, mana mamma un mana pamāte. Te vienkārši ir ļoti daudz sievišķās enerģijas.”
Kopš tā laika filmas “Cietais rieksts” zvaigznei ir diagnosticēta frontotemporālā demence, taču Rūmera atklājusi, ka viņai ļoti patīk vērot, kā viņas vecāki izturas pret mazmeitu. “Redzēt, kā mans tēvs šodien tur manu meitu rokās, bija kaut kas tāds, ko glabāšu savā sirdī visu atlikušo mūžu. Viņa maigums un mīlestība pret viņu bija tik patiesa un skaista,” viņa rakstīja.
Aktiera ģimene 2023. gadā paziņoja, ka viņam diagnosticēta frontotemporālā demence. Tas ir vispārīgs apzīmējums smadzeņu traucējumu grupai, kuras dēļ sāk atrofēties smadzeņu pieres un deniņu daivas, izraisot runas traucējumus, emocionālas problēmas un personības izmaiņas.