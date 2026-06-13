Pārbaudēs noskaidrots, vai ir droši peldēties septiņās Talsu novada peldvietās
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” šī gada jūnija sākumā veica mikrobioloģiskos testus septiņās Talsu novada iecienītās peldvietās.
Pārbaudes rezultāti apliecina – visās analizētajās ūdenstilpēs ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Ministru kabineta noteiktajām normām un ir droša atpūtniekiem.
Kā liecina peldūdens analīžu rezultāti, nevienā no paraugiem Escherichia coli un zarnu enterokoku daudzums nepārsniedz pieļaujamo līmeni. Papildus tam peldvietās nav konstatēta arī zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, kā arī nav novērots naftas produktu, virsmas aktīvo vielu vai peldošu atkritumu piesārņojums.
Ūdens paraugi tika noņemti 3.06.2026., un analīzes tika veiktas šādās Talsu novada ūdenstilpēs:
- Lubezerā;
- Mundigu ezerā;
- Pāces dīķī;
- Pļavu ezerā;
- Sasmakas ezerā;
- Talsu ezerā;
- Vilkmuižas ezerā.
Talsu novada pašvaldība regulāri veic šādas ūdens kvalitātes pārbaudes vietās, kur vasaras sezonā pulcējas iedzīvotāji un viesi, lai garantētu drošu un patīkamu atpūtas vidi.
Aicinām droši baudīt vasaru pie ūdeņiem – peldoties un atpūšoties dabā mūsu novada peldvietās, informē pašvaldībā.