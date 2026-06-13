Madonna atklāj intīmas detaļas par Džonu Kenediju junioru un izraisa negaidītu viņa māsasdēla reakciju
Šonedēļ Džeks Šlosbergs nonāca uzmanības centrā pēc Madonnas atklātā paziņojuma, ka viņa tēvocis Džons F. Kenedijs jaunākais bijis viens no popzvaigznes labākajiem mīļākajiem viņas dzīvē.
Popmūzikas karalienei 80. gados bija dēka ar tā dēvēto „Amerikas princi” Džonu Kenediju jaunāko, par ko absolūti nebija priecīga viņa māte Žaklīna Kenedija-Onasis. Nesen Madonnai tika uzdots jautājums par labāko seksuālo partneri viņas dzīvē. Pēc piebildes, ka viņa tādā gadījumā var nosaukt tikai mirušus cilvēkus, dziedātāja klusi atbildēja: „Džons Kenedijs juniors.”
Par šo atklāsmi tika iztaujāts arī Šlosbergs - Džona Kenedija jaunākā māsas Kerolainas Kenedijas dēls. Šī saruna notika raidījumā “Andy Cohen Live”, kur viņš reklamēja savu kampaņu, kandidējot uz ilggadējā Ņujorkas kongresmeņa Džerija Nadlera atbrīvoto vietu.
Lai gan Šlosbergs sociālajos tīklos nereti izceļas ar asiem un emocionāliem izteikumiem, šoreiz viņa reakcija bija pārsteidzoši mierīga „Te ir tāds nejaušs jautājums,” ieminējās raidījuma vadītājs Endijs Koens. „Kad dzirdi Madonnu sakām, ka ar Džonu Kenediju junioru bija labākais sekss viņas dzīvē, vai tas liek tev pasmaidīt?”
Šlosbergs uz brīdi apjuka, meklējot vārdus, līdz Koens viņam nāca palīgā: „Viņš taču kandidē uz amatu, tāpēc cenšas izdomāt pareizo atbildi.”
„Es tiešām kandidēju,” apstiprināja Šlosbergs un pēc tam piebilda: „Varu tikai pateikt, ka, visticamāk, viņai bija taisnība.” Pēc šīs piezīmes abi sarunas dalībnieki sāka smieties. Madonna komplimentu par Džona Kenedija juniora guļamistabas prasmēm izteica video, kas tapis sadarbībā ar geju iepazīšanās lietotni “Grindr”. Kampaņa veltīta Praida mēnesim un vienlaikus reklamē dziedātājas gaidāmo albumu “Confessions II”.
Intervijā viņu par seksu iztaujāja dramaturgs Džeremijs O. Hariss, grima mākslinieks Marselo Gutjeress, šova “RuPaul's Drag Race” zvaigzne Bobs, modes dizainers Rauls Lopess un dejotāja Aivija Muglere no Ņujorkas LGBTQ+deju kultūras.
Kad Gutjeress jautāja: „Kurš bija tavs labākais mīļākais?”, Madonna atbildēja: „Es varu nosaukt tikai mirušus cilvēkus... Džons Kenedijs juniors.” Šis apgalvojums izskanēja laikā, kad plašu publicitāti guvusi Raiena Mērfija veidotā seriāla “Love Story: John F. Kennedy Jr & Carolyn Bessette” reklāmas kampaņa. Šlosbergs vairākkārt publiski kritizējis šo projektu. Intervijā raidījumā “CBS Mornings” viņš ironiski norādīja: „Ja vēlaties dzirdēt cilvēku, kurš nekad nav saticis nevienu no manas ģimenes un neko par mums nezina, tad runājiet ar Raienu Mērfiju.” Viņš pārmeta producentam, ka tas pelna naudu uz svešu cilvēku dzīves stāsta rēķina. „Viņš neko nezina par to, par ko runā, taču pelna milzīgu naudu, veidojot grotesku izrādi par citu cilvēku dzīvi,” sacīja Šlosbergs.
Madonna un Šons Penns
Madonnas un Džona Kenedija romāns sākās 1988. gadā un ilga aptuveni pusgadu. Popzvaigzne tolaik bija šķīrusies no sava pirmā vīra aktiera Šona Penna. Attiecības izraisīja plašu sabiedrības interesi. Tomēr, kā rakstīts Dž. Rendija Taraborelli biogrāfijā “Jackie: Public, Private, Secret”, Džona māte par šīm attiecībām neesot bijusi sajūsmā.
„Pasaulē ir miljoniem gudru sieviešu. Kāpēc tev jāizvēlas tieši tā, kura sevi dēvē par ‘Materiālo meiteni’?” – viņa esot jautājusi dēlam. Uz ko viņš atbildējis: „Tiešām, mammu? Kurš gan pasaulē ir materiālāks par tevi?”
Pēc šķiršanās Madonna un Džons Kenedijs juniors saglabāja draudzīgas attiecības. Deviņdesmitajos gados viņš pat esot uzaicinājis dziedātāju pozēt sava politiskā žurnāla “George” vākam. „Džonam bija ideja uz vāka attēlot Madonnu viņa mātes tēlā,” žurnālam “People” stāstīja viņa biroja vadītāja Rozmarija Terencio. „Viņa būtu ģērbta kostīmā, ar raksturīgajām saulesbrillēm un nelielu cepurīti, un sēdētu uz grāmatu kaudzes.” Tomēr Madonna šo piedāvājumu ar humoru noraidījusi: „Mīļais puisēn, Džonij! Paldies par uzaicinājumu kļūt par tavu māti, taču baidos, ka nespētu viņai līdzināties. Manas uzacis tam nav pietiekami kuplas.”