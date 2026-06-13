Viesturs Kleinbergs personīgi izstaigājis Gaļas paviljonu un dalījies ar nopietnām pārdomām: "Esmu ļoti neapmierināts"
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs soctīkla "X" kontā paziņojis, ka pats personīgi apmeklējis Gaļas paviljonu Rīgas Centrāltirgū un paudis neapmierinātību ar tur redzēto.
"Esmu ļoti neapmierināts, jo jau trešdien bija zināms, ka BVKB slēgs tirdzniecības telpas gaļas tirdzniecībai, taču vēl šodien nav rasti efektīvi risinājumi.
Aprunājos ar tirgotājiem viņi ir izmisumā, krāmē gaļu, mēģina to sadalīt un atrast veidus, kā to nogādāt citās tirdzniecības vietās. Šobrīd nav nodrošināta pārcelšanās uz alternatīvām tirdzniecības telpām," raksta Rīgas domes vadītājs.
Kleinbergs uzdevis tirgus izpilddirektoram pārbaudīt, vai vadība ir rīkojusies kā atbildīgs saimnieks un darījusi visu, lai šādā situācijā nenonāktu.
"Tāpat jānoskaidro, kur ir palikusi pēdējo piecu gadu laikā Centrāltirgus investīcijām un remontdarbiem novirzītā nauda, un kas ir darīts, lai novērstu šādu situāciju, jo jau 2020. gadā bija zināms par nepieciešamību veikt nopietnus Gaļas paviljona remontdarbus.
Pirmkārt un svarīgāk – jāatrod efektīvs risinājums, lai gaļas tirgotāji varētu turpināt darbību Rīgas Centrāltirgū. Ja radušies zaudējumi, Rīgas namu valdei jārod kompensējoši mehānismi un tie jāsedz no uzņēmuma līdzekļiem.
Šī situācija skar vairāk nekā piecdesmit uzņēmumus, kuru darbinieki ir izmisumā, jo īsi pirms Līgo svētkiem viņi ir palikuši bez darba un ar preci, kuras daļa, iespējams, ies bojā," pauda domes vadītājs.
Personīgi apmeklēju Rīgas Centrāltirgu un Gaļas paviljonu, kā arī izstaigāju visu tirgus teritoriju.— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) June 13, 2026
Esmu ļoti neapmierināts, jo jau trešdien bija zināms, ka BVKB slēgs tirdzniecības telpas gaļas tirdzniecībai, taču vēl šodien nav rasti efektīvi risinājumi.
Aprunājos ar… pic.twitter.com/EdD2bQSdOR