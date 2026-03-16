Negaidīti atcelts leģendārā seriāla “Bafija pret vampīriem” turpinājums
Ilgi gaidītais seriāla “Bafija pret vampīriem” atgriešanās projekts piedzīvojis negaidītu pavērsienu — straumēšanas platforma “Hulu” nolēmusi to neturpināt. Lai gan pilotepizode jau bija uzņemta un fani cerēja uz jaunu nodaļu kulta seriāla vēsturē, projekts šobrīd ir atcelts.
Oriģinālā seriāla zvaigzne Sāra Mišela Gelāra nedēļas nogalē paziņoja, ka “Hulu” pārtraucis darbu pie seriāla jaunās versijas. “Man ir tiešām skumji, ka man ar to jādalās, bet es gribēju, lai jūs to dzirdat tieši no manis,” sacīja Gelāra, kura 90. gados kļuva slavena ar galveno lomu šajā seriālā. “Diemžēl “Hulu” ir nolēmis neturpināt seriāla uzņemšanu.”
Viņa turpināja: “Es nekad nedomāju, ka atkal nonākšu Bafijas stilīgajos, bet pieejamajos zābakos, un, pateicoties Hlojai (režisore Hloja Džao), man tika atgādināts, cik ļoti es viņu mīlu un cik daudz viņa nozīmē ne tikai man, bet arī jums visiem,” viņa teica. “Un tas neko no tā nemaina. Es apsolu — ja apokalipse tiešām pienāks, jūs joprojām varēsiet mani sazvanīt.”
Iepriekš Gelāra vēstīja, ka viņi pie projekta strādājuši trīs gadus un piebilda, ka jaunais rīmeiks “mēģinās atrast balansu starp jauniem un veciem tēliem.”
“Man ir skumji, ka jūs to nevarēsiet redzēt, bet tas nemazina to brīnišķīgo pieredzi, ko es ieguvu,” sacīja 16 gadus vecā aktrise Raiena Kīra Ārmstronga, kas bija izraudzīta ilgi gaidītā seriāla “Bafija pret vampīriem” atgriešanās projekta galvenajai lomai.
Ārmstronga komentējot seriāla atcelšanu, pauda: “Esmu pārliecināta, ka daudzi no jums jau ir dzirdējuši šīs ziņas,” viņa iesāka. “Bet es gribēju ienākt šeit un pateikt paldies par visu atbalstu, ko jūs pēdējo pāris mēnešu laikā esat snieguši man un šim seriālam. Tas bija patiešām īpaši. (...) Es patiešām lepojos ar to, ko mēs izdarījām. Man ir skumji, ka jūs to nevarēsiet redzēt, bet tas nemazina to brīnišķīgo pieredzi, ko es ieguvu.”
Vienlaikus tiek vēstīts, ka “Hulu” joprojām ir ieinteresēts šajā franšīzē un izskata citus variantus, kā turpināt Bafijas stāstu.
1997. gadā uz televīzijas ekrāniem iznāca Džosa Vīdona radītais pārdabiskais drāmas seriāls “Bafija pret vampīriem”, kas septiņu sezonu garumā seko Bafijai Samersai, vidusskolniecei, kura izrādās ir “izvēlētā” — meitene ar īpašām spējām cīnīties pret vampīriem, dēmoniem un citiem pārdabiskiem draudiem.
Lai arī 1992. gada filma, kas iedvesmoja seriālu, neguva panākumus, TV versija kļuva par kultūras fenomenu, iemantojot vienu no visuzticīgākajām fanu bāzēm popkultūras vēsturē.
Pērn, vairāk nekā divas desmitgades pēc tam, kad seriāls "Bafija pret vampīriem” noslēdza savu septiņu sezonu garo skrējienu, tika ziņots, ka iemīļotā pārdabiskā drāma gatavojas atdzimt ar jaunu nodaļu franšīzē.