Mārtiņš Kanters iedvesmo jauniešus: “Raimonds Pauls pierāda - arī tu vari sasniegt virsotnes”
Mūziķis Mārtiņš Kanters sevi sauc par pragmatisku mūziķi, taču viņa darbības lauks sniedzas daudz plašāk par skatuvi un radio ēteru. Žurnāla “Patiesā Dzīve” jaunajā speciālizlaidumā “Šlāgeržurnāls +kantri” viņš stāsta par darbu ar jauniešiem, koncertstāstiem skolās un idejām, kā ar mūziku iedvesmot nākamo paaudzi.
Lai gan Mārtiņa Kantera vārds daudziem saistās ar šlāgermūziku, vienā vārdā nemaz nav iespējams pateikt, kas tieši viņš ir. Pats saka – pragmatisks mūziķis. Jāpiekrīt, jo to apliecina daudzās jomas, kurās Mārtiņš darbojas. Turklāt viņa sapņi par nākotnes iecerēm nebeidz beigties, un pretī rodas arvien jaunas idejas, kā to visu realizēt.
Iedvesmot bērnus un jauniešus
“Pašam reizēm šķiet, ka man ir par daudz dažādu nodarbju,” atzīst Mārtiņš, redzot manu izbrīnu pēc dzirdētā jomu uzskaitījuma, kurās viņš aktīvi iesaistījies. Trīsreiz nedēļā rīta stundas tiek aizvadītas Latvijas Radio 2 ēterā, tiek radīti jauni muzikālie darbi, vēl ir uzņēmējdarbība, kas nozīmē gan papīru kārtošanu, gan radošumu dažādās izpausmēs, tostarp koncertu organizēšanu un darbošanos projektā Latvijas skolas soma. Uz sarunu Rīgā viņš atbraucis no Mazsalacas, lai gan pats dzīvo Olainē. “Vadīju nodarbību skolēniem Mazsalacā,” viņš paskaidro.
Mārtiņš kopā ar pieaicinātiem kolēģiem brauc uz dažādām mācību iestādēm visā Latvijā un līdzi ved paša veidotus koncertstāstus. Tagad tas ir ar nosaukumu Raimondam Paulam 90! Maestro kods. Mārtiņam ar Maestro bijusi ilga un cieša sadarbība, un viņš bijis viens no pirmajiem, kurš iesniedzis savu ideju Skolas somai. “Man līdzi brauc vēl divi kolēģi, spēlējam bez fonogrammas, dzīvajā, un 40 minūšu laikā cenšamies atšķetināt, kas tad ir tas, kas veido Maestro kodu. Sākumā ir fakti, kurus daudzi pieaugušie un reizēm arī kādi jaunieši jau zina, bet beigās vienmēr cenšos viņus iedvesmot, sakot, ka Raimonds Pauls arī piedzima vienkāršā ģimenē, bet viņš izdarīja konkrētas izvēles, lai sasniegtu virsotnes. Un arī tu to vari izdarīt.”
Iesniegts vēl viens projekts saistībā ar STEM un pilsonisko līdzdalību. “Redzēs, vai apstiprinās. Bet, jā, pašlaik tas ceļš ir pavēries izglītības virzienā, mēģinām reizēm pat ļoti sarežģītas lietas paskaidrot vienkārši. Tā, lai skolēnam dzirdētais aizķeras un arī viņu iedvesmo. Tas ir galvenais, kamdēļ šai jomai pievērsos – iedvesmot bērnus, jauniešus. Tas sākās pirms apmēram četriem gadiem, kad viens uzņēmums mani uzaicināja sadarboties un braukt līdzi Skolas soma projektā. Vienā brīdī izdomāju – paga, es taču arī varu, un man ir idejas, kā. Daudz laika pavadu ceļā, tāpēc rodas dažādas domas, ieceres. Tā sapratu, ka varu izveidot pats savu programmu un stāstīt lietas tā, kā es gribu, nevis saviem vārdiem paust kāda cita domu.”
