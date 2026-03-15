Nikola Kidmena pastāsta par sliktāko skūpstu Holivudā. Kurš sabojāja viņas romantiskās ainas?
Aktrise Nikola Kidmena atklājusi, ar kuru Holivudas sirdsāķīti viņa piedzīvojusi visnepatīkamāko skūpstu uz ekrāna, jo kolēģim bijusi slikta elpa.
Nikola Kidmena savas izcilās un garās kino karjeras laikā ir skūpstījusi ne vienu vien sabiedrībā mīlētu Holivudas zvaigzni, tomēr viena šāda pieredze saistās ar ne pārāk labām atmiņām.
58 gadus vecā kinozvaigzne pirms dažām dienām atklāja, ka netīkamus mirkļus piedzīvojusi ar seriāla “Lielie mazie meli” kolēģi Aleksandru Skarsgārdu, jo viņam bijusi "slikta elpa" skūpsta ainas filmēšanas laikā. Nikola par to pastāstīja podkāsta “Las Culturistas” jaunākajā epizodē, norādot, ka Aleksandrs izdarījis lielu kļūdu, pirms abiem bijis jāskūpstās.
"Kad Aleksandrs Skarsgārds ēda falafela sviestmaizi pirms skūpsta ainas “Lielajos mazos melos”, man gribējās izsaukties: ‘Nē, nē, nē, Aleks. Man taču jābūt ieinteresētai tevī un jāskūpsta tevi – noliec to falafelu malā, jo slikta elpa mani neuzkurina’,'" viņa atcerējās.
"Esmu pārliecināta, ka viņš pēc tam nekad vairs nav ēdis falafelu," piebilda Nikola. "Es teicu: 'Vairs nekādu falafelu. Ne pirms skūpstiem, ne pirms mīlēšanās ainām.'"
Nikola atzina, ka viņas kolēģa mutes garšai un smaržai ir "ļoti liela nozīme", un slikta elpa ir "milzīgs šķērslis".
"Nekas nesanāks, mīļais, ja tev ir slikta elpa," viņa turpināja. "Es nespēju izturēt sliktu elpu. Tas man ir milzīgs šķērslis. Tu vari būt pats skaistākais, pievilcīgākais puisis, un, ja tu pie manis nāksi ar sliktu elpu, es teikšu – nē."
Nikola piebilda: "Ja es saku, 'Uzpūt man elpu,' un man jānovēršas, brrrr, es aiziešu. Nav tādas naudas summas, kas spētu mani pārliecināt.”