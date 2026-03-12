Nikola Kidmena pirmo reizi atklāti par dzīvi pēc šķiršanās
Aktrise Nikola Kidmena atklāti pastāstīja par savu ģimenes situāciju trīs mēnešus pēc tam, kad tika oficiāli pabeigta viņas šķiršanās no bijušā vīra, kantrī mūzikas zvaigznes Kīta Urbana.
Tā kā uz lielajiem ekrāniem drīzumā nonāks vairāki ļoti gaidīti projekti, Kidmenai ir visas iespējas piedzīvot vēl vienu īpaši veiksmīgu gadu, neskatoties uz viņas pašas noteikto pauzi 2025. gadā.
“Es biju klusa,” viņa sacīja intervijā žurnālam "Variety". “Man bija citas lietas, kas notika. Es biju noslēgusies sevī. Tagad esmu vietā, kur saku: “2026. gads. Aiziet.””
Šovasar “Oskaru” ieguvusī aktrise atkārtoti atveidos savu lomu kā maģiskā māsa Džiliana Ouensa turpinājumā 90. gadu kulta filmai “Praktiskā maģija”. Šopavasar Kidmena arī spēlē tiesu medicīnas eksperti ekranizācijā “Scarpetta”, un pašlaik filmē Teilora Šeridana seriāla “Lioness” trešo sezonu.
Kad viņai jautāja, vai pēc šķiršanās no kantrī mūzikas zvaigznes viņai “viss ir kārtībā”, Kidmena atzina, ka jūtas labi un cenšas virzīties uz priekšu. “Tā ir, jo es vienmēr virzīšos pretī tam, kas ir labs,” viņa sacīja. “Tas, par ko esmu pateicīga, ir mana ģimene, un par to, ka varu to saglabāt tādu, kāda tā ir, un doties uz priekšu. Tas arī viss.”
Kidmena piebilda: “Par visu pārējo es nerunāju cieņas dēļ. Es palieku pie tā, ka “mēs esam ģimene”, un tādi mēs arī turpināsim būt. Manas skaistās meitas, manas mīļās, kuras pēkšņi jau ir kļuvušas par sievietēm.”
Janvārī aktrise oficiāli pabeidza šķiršanos no bijušā vīra Kīta Urbana pēc gandrīz 20 laulības gadiem.
Saskaņā ar vienošanos Kidmena tika noteikta par galveno aprūpētāju abu viņu nepilngadīgo meitu dzīvē. Urbanam būs “vecāku laiks” katru otro nedēļas nogali, ja vien netiks noteikts citādi. Neviena no pusēm nesaņēma uzturlīdzekļus laulātajam, un bērnu uzturlīdzekļi tika noteikti 0 dolāru apmērā.