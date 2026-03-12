Izsludināta pretendentu pieteikšana Tradicionālās kultūras izcilības balvai tautas mūzikas nozarē
Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 2026. gada 8. aprīlim aicina pieteikt Tradicionālās kultūras izcilības balvai tautas mūzikas kapelas un grupas, kā arī individuālas izcilības tautas mūzikas nozarē.
Tradicionālās kultūras izcilības balva ir īpašs Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) apbalvojums, ko piešķir ik pēc trim gadiem katrā tradicionālās kultūras nozarē – tautas mūzikā, folklorā un tautas lietišķajā mākslā – individuālai izcilībai vai mākslinieciskajam kolektīvam par sevišķiem nopelniem vai būtisku ieguldījumu sava novada vai pilsētas kultūrvides veidošanā un uzturēšanā. Šogad balva tiks pasniegta tautas mūzikas nozarē.
Par sevišķiem nopelniem vai būtisku ieguldījumu uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Izcilības balvu piešķir vienu reizi mūžā vai kolektīva darbības laikā.
Pieteikumu var iesniegt fiziskas un juridiskas personas LNKC personīgi, pa pastu (adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14-7, Rīga, LV-1050) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot e-pastu uz pasts@lnkc.gov.lv.
Priekšlikumu par apbalvojuma piešķiršanu izvērtēs ar LNKC direktores rīkojumu izveidota komisija. Laureāts saņems Goda diplomu un naudas balvu 1300 eiro apmērā. Balvas svinīga pasniegšana notiks 1. maijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā pasākuma “Viena diena mūsmājās” ietvaros. Plašāka informācija sekos līdz ar apbalvojuma laureāta izziņošanu.