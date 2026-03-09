Grupa “Z-Scars” atzīmēs 25 gadus uz skatuves ar koncertturneju
Poproka grupa Z-Scars un tās nemainīgais līderis, solists un dziesmu autors Andris Kivičs, devušies vērienīgā jubilejas koncertturnejā, atzīmējot 25 gadus uz Latvijas mūzikas skatuves. Martā grupa uzstāsies Siguldā, Liepājā, Ventspilī, Talsos un citās Latvijas pilsētās. Koncerts Rīgā notiks 30. martā.
Koncertos izskanēs Z-Scars nozīmīgākās un klausītāju iemīļotākās dziesmas, kas kļuvušas par neatņemamu 2000. gadu Latvijas mūzikas ainavas daļu. Programmā iekļauti tādi hiti kā “Tu tuvojies sev” — dziesma, ar kuru grupa 2004. gadā uzvarēja “Muzikālajā bankā”, kā arī “Ja tu esi viens”, “Pirmoreiz”, “Tev es nemelotu”, “Latvijai”, “Jūtot tā”, “Uz vienu dienu”, “Varbūt”, “Cauri pilsētai” un citi skaņdarbi, kas daudziem saistās ar personīgiem dzīves mirkļiem.
Līdzās labi zināmajām dziesmām koncertos skanēs arī kompozīcijas no grupas astotā studijas albuma, kas klausītāju vērtējumam tika nodots 2026. gada janvārī.
“Z-Scars lielākā vērtība ir mūsu hiti un dzīvie koncerti, kuros, kā mums raksta klausītāji, ir jūtamas divtūkstošo gadu vibrācijas un estētika, un faktiski Z-Scars koncerts ir mazliet kā ceļojums laikā. Ļoti daudziem ar Z-Scars dziesmām saistās atmiņas no laika, kad bijām desmit vai pat divdesmit gadus jaunāki — iemīlēšanās, pirmais skūpsts; ir puiši, kuri izvēlējušies bildināt meitenes pie kādas no Z-Scars dziesmām,” stāsta grupas līderis Andris Kivičs un piebilst: “Tādā īstā Latvijas tūrē neesam devušies kopš 2016. gada, tāpēc tagad vēlamies klausītājiem dot vislabāko, kas mums ir — no visas sirds un ar vislabāko attieksmi. Būsim sagatavojuši teju divas stundas garu programmu ar labu skaņu un labām gaismām, lai viss izklausītos un izskatītos tā, kā pienākas.”
Koncertu norises vietās varēs iegādāties suvenīrus ar grupas simboliku un Z-Scars 25 gadu jubilejas albumu vinila formātā.
Z-Scars 25 gadu jubilejas koncerttūre solās kļūt par emocionālu notikumu gan ilggadējiem grupas faniem, gan jaunākai auditorijai, kas vēlas iepazīt vienu no spilgtākajām Latvijas poproka grupām.