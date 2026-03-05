Mūžībā devies izcilais latviešu režisors Jānis Streičs
89 gadu vecumā mūžībā devies izcilais latviešu kinorežisors, aktieris, rakstnieks, gleznotājs, publicists un sabiedriskais darbinieks Jānis Streičs, informē Latvijas Televīzija.
Streičs bija viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas kino un kultūras dzīvē. Viņa radošais darbs aptvēra kino, literatūru, glezniecību un sabiedrisko darbību, atstājot paliekošu nospiedumu Latvijas kultūras telpā.
Jānis Streičs apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības priekšsēdētājs un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, raksta Lsm.lv.
Jāņa Streiča radošais mantojums ietver vairāk nekā 20 spēlfilmas, daudzām no kurām viņš bija arī scenārija autors. Starp pazīstamākajām ir “Mans draugs – nenopietns cilvēks” (1975), “Cilvēka bērns” (1991), “Likteņdzirnas” (1997) un “Rūdolfa mantojums” (2010). Par latviešu kino klasiku kļuvusi arī filma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (1981), kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā.
Jānis Streičs dzimis Preiļu pagasta “Anspokos”. Viņš studējis režiju Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātē, bet paralēli darbojies arī kā aktieris, rakstnieks un gleznotājs.
Streičs ir daudzu starptautisku kino festivālu laureāts. Filma “Cilvēka bērns” saņēma galveno balvu Sanremo autorfilmu festivālā, bet pats režisors tika apbalvots arī ar Vatikāna prēmiju “Beato Angelico per L’Europa”.
Pēdējos dzīves gadus režisors pavadīja lauku mājā Lietuvā kopā ar sievu Vidu.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Jāņa Streiča tuviniekiem, kolēģiem un viņa talanta cienītājiem.