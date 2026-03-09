80. gadu aktrise, kura kļuva par lielu "Netflix" zvaigzni, atklāj, ka jaunībā pameta Bredu Pitu rokmūziķa dēļ
Lai gan Bredu Pitu pasaule labi pazīst kā Andželinas Džolijas un Dženiferas Anistones bijušo vīru, par viņa iepriekšējiem attiecībām ir zināms daudz mazāk. Reiz viņu vienojušas romantiskas jūtas ar kādu šobrīd populāru aktrisi, kura tolaik mazpazīstamajam Pitam "iedevusi kurvīti" un izvēlējusies viņa vietā rokzvaigzni.
Kristīna Eplgeita atklājusi, kāpēc 1989. gada balvu pasniegšanas ceremonijā pārtrauca attiecības ar toreiz vēl mazpazīstamo aktieri Bredu Pitu.
Lai gan Bredu Pitu pasaule labi pazīst kā Andželinas Džolijas un Dženiferas Anistones bijušo vīru, viņa romāns ar Kristīnu Eplgeitu ir daudz mazāk zināms. Aktrise, kura kļuva slavena jau 80. gados un tolaik bija populārāka par jauno talantu, tagad atklājusi viņu šķiršanās iemeslus. Pēc šī notikuma Pits ar viņu neesot runājis “daudzus gadus”.
54 gadus vecā Eplgeita par romānu ar Pitu stāsta savā jaunajā biogrāfiskajā grāmatā “You With The Sad Eyes”. “Netflix” seriāla “Dead To Me” zvaigzne, kura tajā laikā filmējās populārajā komēdijseriālā “Married… With Children”, atceras, kā viņa savulaik sarāvusi attiecības ar Bredu (šobrīd 62) rokzvaigznes dēļ.
Kristīna Eplgeita savos memuāros apraksta, ka bija uzaicinājusi Bredu būt viņas pavadonim 1989. gada MTV Mūzikas video balvu ceremonijas vakarā, uz kuru aktrise bija ielūgta, lai pasniegtu vienu no godalgām. Taču tieši tur viņa satika grupas “Skid Row” solistu Sebastianu Bahu, kurš piesaistīja viņas uzmanību.
Grāmatas fragmentā, ko publicējis “Page Six”, Kristīna raksta: “Es visu vakaru skatījos uz Bahu – toreiz viņš bija garmatains skaistulis un grupas “Skid Row” līderis. Man nepatīk to teikt šādi, bet tajā laikā Breds vēl tikai veidoja savu aktiera karjeru un vēl nebija TAS Breds Pits – vīrietis, par kuru sapņo tik daudzas.”
Viņa turpina: “Un viss kļuva vēl sliktāk – Bredam drūmā noskaņojumā nācās vest manu mammu mājās. Acīmredzot ceļā, pie kādas degvielas uzpildes stacijas, viņš gandrīz iesaistījās kautiņā ar kādu bandu, un nav brīnums, ka pēc tam bija ļoti dusmīgs uz mani.”
Viņa piebilst, ka pēc šī notikuma Pits ar viņu “daudzus gadus nerunāja”.
Tomēr attiecības ar Sebastianu Bahu nebija ilgstošas, un tas Kristīnai lika nožēlot, ka viņa toreiz pārtrauca satikties ar Bredu, kurš, šķiet, joprojām bija aizvainots. “Krietni vēlāk divas no Breda slavenajām draudzenēm aktrisēm man jautāja, vai tā ir taisnība, ka esmu meitene, kura viņu pameta MTV Mūzikas video balvu ceremonijas vakarā,” viņa raksta. “Acīmredzot Breds katrai no viņām savulaik bija teicis, ka joprojām ir uz mani dusmīgs.”
Pēc daudziem gadiem Pits un Eplgeita tomēr izlīguši. “Beigu beigās mēs vienojāmies, ka es toreiz biju tikai bērns, un, lai gan viņš bija pelnījis daudz labāku attieksmi, ir pienācis laiks piedot tam bērnam, kurš viņu pameta “Skid Row” solista dēļ,” viņa stāsta. Neilgi pēc šīs ceremonijas arī paša Breda Pita karjera strauji uzņēma apgriezienus. 1991. gadā viņš kļuva plaši pazīstams pēc filmas “Thelma & Louise”, bet 1992. gadā sekoja filma “A River Runs Through It”. Aktieris šobrīd ir attiecībās ar Inesi de Ramonu.
Breds Pits un Inese de Ramona filmas “F1” pirmizrādes vakarā Ņujorkā
Personīgās grūtības
Kristīna vēlāk apprecējās ar aktieri un scenāristu Džonatanu Šeku – viņu laulība ilga no 2001. līdz 2007. gadam. Vēlāk viņa iepazinās ar mūziķi Martinu Lenoblu, un 2011. gadā viņiem piedzima meita Seidija. Divus gadus vēlāk pāris apprecējās.
2021. gadā Eplgeita atklāja, ka viņai diagnosticēta multiplā skleroze. Pirms nedēļas intervijā izdevumam “The Guardian” viņa stāstīja, kā slimība ietekmējusi viņas dzīvi: “Mans kuņģis bieži vien pārstāj darboties, un man nākas steigšus meklēt neatliekamo palīdzību neciešamās sāpēs. Vairumā dienu pat pāriešana pāri istabai šķiet kā uzkāpšana stāvā kalnā.”
Kristīna arī atklāja, ka vairs nestrādā, un pastāstīja, kā slimība mainījusi viņas skatījumu uz dzīvi. “Vairs nav neviena, kas man elpotu pakausī, lai es pārstāvu viņu uzņēmumu, filmu vai seriālu. Gandrīz 50 gadus esmu to darījusi, parasti labprātīgi ar patiesu aizrautību,” viņa norāda.
“Kad fiziskais stāvoklis pasliktinās un tava dzīve saraujas līdz divguļamās gultas izmēram, pēkšņi mainās arī viss, ko agrāk uzskatīji par svarīgu. Patiesība kļūst skaidrāka – gluži kā kameras objektīvā, kad priekšmeti pamazām fokusējas.”