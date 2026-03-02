Maskavā sāk skatīt strīdu par Timmas un Sedokovas kopīgi iegūtās mantas sadali
Maskavā šodien plkst. 14.30 notiks tiesas sēde par mirušā basketbolista Jāņa Timmas un dziedātājas Annas Sedokovas kopīgi iegūtās mantas sadali, informēja sportista ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.
Advokāte skaidroja, ka prasības būtība ir laulības laikā kopīgi iegūtās mantas sadale.
Gavrilova teica, ka tiesā plānots noteikt līdzekļu apmēru Sedokovas bankas kontos, noguldījumos, kapitāldaļās un citos aktīvos, kā arī izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu, kas laulības laikā bija reģistrēts uz Sedokovas vārda un vēlāk atsavināts, nenododot daļu Timmam.
Timmas daļa konkrētajā īpašumā patlaban ir strīda priekšmets tiesvedībā, informēja Gavrilova.
Advokāte 17. februārī savā "Instagram" profilā paziņoja, ka pirmā tiesas sēde paredzēta 2. martā Maskavas Horoševskas rajona tiesā.
Jau ziņots, ka basketbolists Timma nomira Maskavā 2024. gada 17. decembrī.
Mediji ziņoja, ka 32 gadus vecā basketbolista līķis atrasts dzīvojamās mājas kāpņu telpā Maskavas centrā. Viņš izdarīja pašnāvību.
2024. gada oktobrī Timma basketbolista karjeru izvēlējās turpināt Krievijas bukmeikeru kompānijas "Liga Stavok" organizētā turnīrā, pārstāvot komandu "Alikson".
Timma Latvijas valstsvienības kreklā aizvadīja 68 spēles.