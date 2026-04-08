Slavenības šovā "Četri uz koferiem" viesojas Āzijā
Elmārs Tannis Āzijā secina, ka viss ir apgāzts kājām gaisā
Ceļošanas šovā "Četri uz koferiem" uz eksotisko Singapūru un krāšņo Taizemi nesen devās spilgta un temperamentīga kompānija – dziedātāja Marija Naumova, pavārs Elmārs Tannis, mūziķis Jānis Pētersons un grima māksliniece un raidījumu vadītāja Dita Grauda.
Par šo ceļojumu žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis šefpavārs un uzņēmējs Elmārs Tannis.
Lidojums bija ilgs, laika joslas – izaicinošas, atceras Tannis. “Pirmais iespaids bija – baigais nogurums. Bija ļoti garš ceļojums, atpūtai laika nebija. Nolikām mantas viesnīcā, un Marija uzreiz mūs aizveda uz iespaidīgo Singapūras centru,” pastāsta Elmārs. Un nogurums pazudis tikpat ātri, cik radies. Futūristiskā arhitektūra, perfekti sakārtotās ielas un pilsētas vieglums uzreiz iedeva enerģiju. “Pēc garā ceļojuma tas bija viss, kas nepieciešams, – svaigums, vieglums, arhitektūras ziņā ļoti skaista un sakārtota pilsēta.”
Singapūra pārsteidza ar savu modernumu un kulināro daudzveidību. Jau pirmajā vakarā ceļotāji nonāca vietējā ēdienu tirgū, kur kūpēja grili un mutuļoja dzīve. “Visi darbojas, viss ir skaisti, ārā grilē, cilvēki ir jauki, draudzīgi, sirsnīgi,” stāsta šefpavārs, neslēpjot – ēdiens viņam ceļojumā ir viens no svarīgākajiem elementiem.
Taizeme – vieta, kur gribas atgriezties
Ja Singapūra apbūra ar moderno elpu, tad Taizeme aizkustināja ar sirsnību un autentiskumu. Filmēšana bija intensīva – dienas piepildītas no rīta līdz vēlam vakaram, taču tas netraucēja sajust vietas īpašo atmosfēru.
“Man ļoti patīk cilvēki, man patīk ar tiem komunicēt. Ļoti sirsnīgi, vienmēr klanījās, cienīja tūristus. Tā kā es biju draudzīgs un atvērts pret viņiem, viņi tādi bija arī pret mani,” saka Tannis.
Komanda pabija gan dinamiskajā Bangkokā, gan kūrortpilsētā Pataija, gan arī gleznainajā Koraļļu salā (pazīstama arī kā Koh Larn) ar tās baltajām pludmalēm un tirkīzzilo ūdeni. “Domāju, ka atgriezīšos Taizemē un iešu vēl tālāk – meklēšu citus dabas skaistumus, ko šī vieta piedāvā,” viņš atzīst. Īpašu sajūsmu raisījusi arī vietējā gastronomija. “Visur, kur mēs ēdām Taizemē, bija garšīgi. Es gribu turpināt mācīties par šīs valsts gastronomiju.”
“Viss ir apgāzts kājām gaisā”
Ceļojums uz Āziju nozīmējis arī kultūršoku – labā nozīmē. “Āzijā pilnīgi viss ir citādi. Nelīdzinās Eiropai vai Latvijai. Bija sajūta, ka viss ir apgāzts kājām gaisā,” stāsta Elmārs. Reliģija, valoda, kultūra, ēdiens – viss atšķirīgs. Īpaši atmiņā palikuši budistu tempļi un vietējā viesmīlība. “Mums, latviešiem, vēl daudz ir jāmācās par viesmīlību – tur tā ir īsta un no sirds. Tas bija redzams visos veikalos, kafejnīcās, pat masāžas salonos.”
Intensīvi, skaļi un patiesi
Protams, četras spilgtas personības vienā komandā nozīmē arī emocijas. “Mēs katrs esam atšķirīgs. Varbūt bija kādi nelieli kašķi, bet iedomājieties – dienām ilgi intensīva filmēšanās, sveši cilvēki, maz miega. Tas ir normāli, ka emocijas iznāk ārā,” saka Tannis. Darbs noticis gandrīz 24 stundas diennaktī, tomēr tieši tas radījis īpašu komandas sajūtu. “Man ir milzīgs prieks, ka varēju iepazīt katru no saviem ceļabiedriem. Katram ir spoža personība.”