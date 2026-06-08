Kā biroji veido pilsētas dzīvi: SEB Pop-up mājokļu tirdziņš SATEKLES BIZNESA CENTRĀ
Darba vide pēdējos gados būtiski mainījusies. Ja agrāk birojs galvenokārt bija vieta ikdienas darba pienākumu veikšanai, tad šodien uzņēmumi arvien biežāk meklē ne tikai kvalitatīvas telpas, bet arī vidi, kas palīdz piesaistīt talantus, stiprināt uzņēmuma zīmolu un veidot pievienoto vērtību darbiniekiem un klientiem. Līdz ar to mainās arī biznesa centru loma – tie arvien vairāk kļūst par daudzfunkcionālām pilsētvides daļām, kur līdzās uzņēmējdarbībai notiek dažādi pasākumi un profesionāla mijiedarbība.
Šo tendenci apliecināja SEB bankas organizētais Pop-up mājokļu tirdziņš SATEKLES BIZNESA CENTRĀ, kas vienuviet pulcēja nekustamā īpašuma attīstītājus, finanšu ekspertus un potenciālos mājokļu pircējus. Uz vienu dienu iekšpagalms kļuva par vietu sarunām, konsultācijām un pieredzes apmaiņai par vienu no nozīmīgākajiem dzīves lēmumiem – mājokļa iegādi.
“Mūsdienu biroju vide vairs nav tikai par telpām darbam – tā ir par to, kā konkrētā vieta funkcionē ikdienā un cik veiksmīgi tā spēj savienot cilvēkus, uzņēmumus un idejas. SATEKLES BIZNESA CENTRS ir kļuvis par neatņemamu Rīgas Centrālā Biznesa Rajona daļu, kur līdzās ikdienas darbam veidojas sadarbības, rodas jaunas idejas un satiekas dažādu nozaru profesionāļi. To apliecina arī šādi pasākumi, kas parāda, ka šī vide ir dinamiska, dzīva un atvērta. Mūsdienās birojs vairs nav tikai adrese – tā ir stratēģiska izvēle par vidi, kurā uzņēmums attīstīsies, stiprinās savu komandu un veidos nākotni nākamajiem 10–20 gadiem,” norāda “Linstow Baltic” komercdirektore Evija Majevska.
Pasākumā piedalījās tādi nozares uzņēmumi kā Bonava, YIT, Hepsor, Merko mājas, Invego, Pillar, Kaamos, Juglasciems, Līvas grupa, MyCabin, AIG konstrukcijas un Somu Māja, savukārt SEB eksperti konsultēja par mājokļu kreditēšanu, ALTUM programmām un finanšu plānošanu.
Kā biroji veido pilsētas dzīvi: SEB Pop-up mājokļu tirdziņš SATEKLES BIZNESA CENTRĀ
Rīgas Centrālais Biznesa Rajons iegūst arvien lielāku nozīmi
Šīs pārmaiņas spilgti redzamas Rīgas Centrālajā Biznesa Rajonā, kas, attīstoties Rail Baltica projektam un apkārtējai infrastruktūrai, pakāpeniski nostiprinās kā viens no nozīmīgākajiem uzņēmējdarbības centriem Baltijā.
Nozīmīgu lomu šajā attīstībā ieņem arī 2025. gadā atklātais SATEKLES BIZNESA CENTRS, kur savu galveno biroju izvēlējusies SEB banka, apliecinot teritorijas ilgtermiņa potenciālu. Šādas lokācijas arvien biežāk izvēlas starptautiski uzņēmumi, kas plāno attīstību nākamo 10–20 gadu perspektīvā un novērtē stratēģisku atrašanās vietu pilsētas centrā.
Jauna tendence – birojs kā satikšanās un sadarbības vide
Mūsdienās biroju ēkas arvien biežāk tiek uztvertas ne tikai kā darba telpas, bet kā daļa no pilsētas vides, kur satiekas dažādas nozares un veidojas sadarbības. Starptautiskie nekustamā īpašuma pētījumi rāda, ka uzņēmumiem kļūst svarīga ne tikai telpu kvalitāte, bet arī apkārtējā infrastruktūra, pakalpojumu pieejamība, iespējas organizēt pasākumus un kopējā biznesa vide.
Darbinieki arvien vairāk novērtē iespēju strādāt vietās ar aktīvu pilsētvidi, savukārt uzņēmumi – iespēju atrasties vidē, kur regulāri notiek nozares pasākumi un veidojas jauni kontakti. Rezultātā veiksmīgākie biznesa centri attīstās kā pilnvērtīgas ekosistēmas, nevis tikai biroju ēku kompleksi.
SEB Pop-up mājokļu tirdziņš izgaismoja, cik nozīmīga kļūst vide, kurā iespējams ne tikai strādāt, bet arī piedalīties profesionālās un sabiedriskās aktivitātēs. Tas atspoguļo plašāku tendenci, kur birojs kļūst par daļu no uzņēmuma identitātes un ikdienas pieredzes.
Ilgtspēja no priekšrocības kļūst par standartu
Ilgtspēja kļūst par vienu no būtiskākajiem faktoriem, izvēloties biroju telpas. Ja vēl pirms dažiem gadiem energoefektivitāte un vides sertifikācija tika uzskatīta par papildu priekšrocību, tad šobrīd tā kļuvusi par skaidru biznesa nepieciešamību. Starptautiskie nomnieki arvien biežāk pievērš uzmanību ne tikai ēku tehniskajiem risinājumiem, bet arī to ietekmei uz vidi un darbinieku labbūtību, šos aspektus vērtējot kā vienotu kvalitātes kopumu.
Būtiski uzsvērt, ka SATEKLES BIZNESA CENTRĀ izvietotā SEB bankas ēka ir atzīta par ilgtspējīgāko ēku Baltijā. Tas apliecina tās atbilstību augstiem energoefektivitātes un vides kvalitātes standartiem, kā arī konsekventu pieeju ilgtspējīgu risinājumu ieviešanā gan ēkas projektēšanas, gan ikdienas pārvaldības posmā.
Tas nozīmē arī praktiskus ieguvumus nomniekiem – energoefektīvas ēkas palīdz nodrošināt zemākas ekspluatācijas izmaksas, komfortablāku darba vidi un labāku ikdienas pieredzi darbiniekiem.
Vieta uzņēmumiem, kas raugās ilgtermiņā
Uzņēmumi kļūst par daļu no aktīvas biznesa vides, kur regulāri notiek pasākumi un profesionālas iniciatīvas, kas veicina jaunu kontaktu un ideju veidošanos. SEB Pop-up mājokļu tirdziņš vēlreiz apliecināja, ka nākotnes biznesa centri ir vietas, kur līdzās ikdienas darbam notiek arī satikšanās un sadarbība. Tieši šādu vidi šodien veido SATEKLES BIZNESA CENTRS.
B ēkā šobrīd pieejamas biroju telpas dažādu izmēru uzņēmumiem, tostarp divstāvu birojs 5. un 6. stāvā ar privātu jumta terasi un panorāmas skatu uz pilsētu, kā arī rekonstruēta 380 m² vēsturiskā ēka ar mūsdienīgiem A klases biroju risinājumiem. Plašāka informācija par pieejamajām nomas iespējām pieejama SATEKLES BIZNESA CENTRA mājaslapā: www.sateklesbiznesacentrs.lv
Par “Rīgas Centrālais Biznesa Rajons”
“Rīgas Centrālais biznesa rajons” ir stratēģiski nozīmīga, daudzfunkcionāla un dinamiskas attīstības piesātināta pilsētas centra daļa. Tas aptver teritoriju ap “Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju” un top par vadošo Baltijas multimodālo sabiedriskā transporta mezglu, pateicoties “Rail Baltica” infrastruktūras attīstībai. “Rīgas Centrālajā biznesa rajonā” koncentrējas būtiski komercobjekti – A klases biroju centri “SATEKLES BIZNESA CENTRS” un “Origo One”, tirdzniecības centrs “Origo”, viesnīcas un cita pilsētas infrastruktūra. Saskaņā ar “Linstow Baltic” attīstības vīziju, teritorija tiek mērķtiecīgi attīstīta kā mūsdienīga un daudzfunkcionāla pilsētas apkaime ar uzsvaru uz kvalitatīvu biznesa vidi, kas apvieno mobilitāti, funkcionalitāti, daudzveidīgas infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību, ilgtspēju un augstvērtīgu pilsētvidi.
Par “SATEKLES BIZNESA CENTRS”
2025. gadā atklātais “SATEKLES BIZNESA CENTRS” ir ilgtspējīgs A klases biroju komplekss “Rīgas Centrālajā Biznesa Rajonā” ar kopējo platību 12 000 m². Tas atrodas kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu, tiešā tuvumā Rīgas Centrālajai dzelzceļa stacijai un topošajam “Rail Baltica” multimodālajam satiksmes mezglam, nodrošinot izcilu savienojamību un stratēģisku atrašanās vietu. Komplekss apvieno augstākos kvalitātes standartus un izcilus ilgtspējības risinājumus, radot mūsdienīgu un patīkamu darba vidi gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem, ko apliecina saņemtais “BREEAM” gala sertifikāts “Outstanding” līmenī – augstākais ilgtspējas novērtējums Latvijā un Baltijā līdz šim. Kompleksu attīsta un apsaimnieko SIA “Linstow Baltic”, un galvenais nomnieks ir “SEB Banka”. Plašāka informācija: www.sateklesbiznesacentrs.lv