Paziņoti kandidāti iekļaušanai Rokenrola slavas zālē. Leģendu klāstā ir grupa, kas izdeva albumu vienā eksemplārā, ko par pasakainu naudu nopirka "nīstamākais cilvēks Amerikā"!
Trešdien paziņotas mūzikas leģendas, kuras šogad varētu tikt iekļautas Rokenrola slavas zālē. 17 kandidātu skaitā ir tādi veterāni kā “Iron Maiden”, Fils Kolinss, “Oasis”, “Pink”, Billijs Aidols, INXS, Meraija Kerija un Šakira. Viņu skaitā ir arī grupa, kas ieguvusi pasaules slavu ar kādu rīcību, ko, iespējams, neviens cits nav uzdrošinājies visā izklaides industrijas vēsturē — tā izdeva studijas albumu vienā vienīgajā eksemplārā. Taču albuma piedzīvojumi ar to nebeidzās!
Pirms pāriet pie šī unikālā notikuma, vērts atgādināt, ka izpildītāji vai grupas iegūst tiesības tikt nominētiem 25 gadus pēc sava pirmā komerciālā ieraksta izdošanas. Daži no viņiem diemžēl tā arī nesagaidīja šo godu.
Pirmo reizi uzņemšanai slavas zālē nominēti Džefs Baklijs (noslīka 1997. gada 29. maijā 30 gadu vecumā), Fils Kolinss, Melisa Eteridža, Lorīna Hila, INXS (solists Maikls Hačinss aizgāja 1997. gada 22. novembrī 37 gadu vecumā), “New Edition”, “Pink”, Šakira, Luters Vandross (nomira ar sirdslēkmi 2005. gada 1. jūlijā 54 gadu vecumā) un “Wu-Tang Clan”.
Atkārtoti uz šo godu cer “The Black Crowes”, Meraja Kerija, Bilijs Aidols, “Iron Maiden”, “Joy Division/New Order” (“Joy Division” solists un dziesmu autors Īens Kērtiss aizgāja 1980. gada 18. maijā 23 gadu vecumā), “Oasis”, “Sade”.
Parasti balsošanas komisija izvēlas sešus līdz astoņus māksliniekus, kurus uzņemt Slavas zālē. Veiksminieki tiks paziņoti aprīlī, bet uzņemšanas ceremonija notiks rudenī ASV Ohaio štata Klīvlendā.
Ar ko ir īpaša 1992. gadā dibinātā Ņujorkas hiphopa grupa “Wu-Tang Clan”, izceļoties uz šī zvaigžņoto izpildītāju un kolektīvu fona?
Īpašs ir tās septītais un pēdējais studijas albums “Once Upon a Time in Shaolin”, kas tika izdots tikai vienā eksemplārā.
Albuma tapšana slepenības apstākļos prasīja 6 (sešus!) gadus. Grupa uzskatīja, ka tiešsaistes straumēšana un pirātisms ir devalvējis mūzikas vērtību, un vēlējās šoreiz īstenot “400 gadu senā Renesanses stila pieeju mūzikai, to piedāvājot kā pēc īpaša pasūtījuma radītu preci”. Albums glabājas ar roku izgatavotā sudraba-niķeļa kastītē, bet ādas vākos iesiets manuskripts satur dziesmu tekstus un autentiskuma sertifikātu, kā arī juridisku nosacījumu, ka īpašnieks 88 gadus nedrīkst izdot albuma 31 kompozīciju.
Vienīgais albuma dubultā CD eksemplārs tika ierakstīts 2014. gadā un unikālā noformējumā uzglabāts Marokas pilsētas Marrākešas “Royal Mansour Hotel” seifā. 2015. gadā ar izsoļu nama “Paddle8” starpniecību to izsolīja ar stingru noteikumu — pircējam nav tiesību līdz pat 2103. gadam gūt nekādu komerciālu labumu no iegādātā albuma, kaut gan to drīkst atskaņot pasākumos.
Kādēļ tieši līdz 2103. gadam, tātad 88 gadus? Grupa savu albumu uzskatīja par mākslas darbu, bet skaitli 88 izraudzījās matemātiskas filozofijas apsvērumu vadīti: sākotnējais grupas dalībnieku skaits bija 8, diska izsoles gadā grupas dalībnieku skaits atkal bija 8, bet izsoļu nama nosaukumā arī bija cipars 8, bet apgāzts cipars 8 ir bezgalības zīme.
Interesanti, ka albuma ierakstē piedalījās arī slavenā kataloniešu futbola kluba “Barcelona” spēlētāji, kulta seriāla “Troņu spēle” aktrise Karisa van Houtena (kas atceras, viņa tēloja sarkanā dieva priesterieni Melisandru, kas būtībā kontrolēja Dzelzs troņa pretendenta Stanisa Barateona rīcību), kā arī Šēra.
2015. gada martā grupa šo albumu publiski demonstrēja apmēram 150 mākslas kolekcionāru, izplatītāju un kritiķu grupai Ņujorkā, viņiem atskaņojot apmēram 13 minūšu fragmentu. Pasākuma dalībniekus rūpīgi pārmeklēja, lai, nedod dies, kāds neizdomātu patvaļīgi kaut ko ierakstīt. Izsoli pavadīja vērienīga reklāmas kampaņa, un internetā pat izplatījās baumas, ka pirkuma līgumā ir noteikums, ka no potenciālā īpašnieka paši grupas dalībnieki vai aktieris Bils Marejs var vienreiz mēģināt albumu nolaupīt.
Izsole noslēdzās 2015. gada 26. augustā, kad albumu pārdeva neminētai privātpersonai par neizpaustu summu, taču tā paša gada 9. decembrī “Bloomberg Businessweek” paziņoja, ka albumu par 2 miljoniem dolāru ir nopircis skandalozais “Turing Pharmaceuticals” vadītājs Martins Škreli, kurš 2016. gada janvārī paziņoja žurnālam “Vice”, ka bija apsvēris albuma iznīcināšanas iespēju vai tā novietošanu kādā nomaļā vietā, lai cilvēkiem nāktos izpildīt garīgu misiju, lai varētu to noklausīties. Turklāt viņš apsolīja, ka bez maksas publiskos albumu, ja ASV prezidenta vēlēšanās uzvarēs Donalds Tramps. Kad tā tiešām notika, Škreli tiešsaistē straumēja albuma fragmentus.
2017. gada septembrī Škreli mēģināja albumu pārdot izsoļu vietnē eBay, taču nokļuva aiz restēm sakarā ar apsūdzībām krāpšanā, pirms paspēja īstenot iecerēto.
Kas ir šis Martins Škreli un kādēļ viņu dēvēja par “visneieredzētāko uzņēmēju Amerikā”?
Ļoti jaunais albāņu izcelsmes amerikāņu uzņēmējs un investors Martins Škreli (17. martā viņam apritēs nieka 43 gadi!) ieguva bēdīgu slavu ar medikamentu cenu spekulācijām, piemēram, viņa izveidotā farmācijas kompānija “Retrophin” 2014. gada septembrī nopirka tiesības uz retas ģenētiskas slimības cistinūrijas ārstēšanai nepieciešamo preparātu “Thiola” un paaugstināja tā cenu par 2000 procentiem (tiesa, pēc mēneša kompānija padzina Škreli un sāka tiesvedību). Taču Škreli drīz ķērās pie veciem niķiem, 2015. gada februārī nodibināja farmācijas kompāniju “Turing Pharmaceuticals” un jau augustā par 50 miljoniem dolāru ieguva tiesības uz preparātu “Daraprim”, kuru izmantoja toksikoplazmozes ārstēšanai pacientiem ar novājinātu imūnsistēmu (HIV, vēža slimnieki utt.), un uzreiz pacēla cenu par 5455 procentiem no 13,50 līdz 750 dolāriem par devu, izpelnoties pasaules masu mediju uzmanību. Viņš televīzijā paziņoja, ka negrasās samazināt preparāta cenu, jo to ražo no 1953. gada un to vajag pilnveidot, bet tas prasa lielu naudu.
Lieki teikt, ka medijos viņš kļuva par “alkatības seju”, “visnicināmāko cilvēku Amerikā” un daudzu citu neglaimojošu apzīmējumu varoni. 2016. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā demokrāts Bērnijs Sanderss noraidīja Škreli 2700 dolāru ziedojumu, to atvēlot Vašingtonas slimnīcai. Tikmēr pats Škreli, izmantojot soctīklus, apsmēja savus nelabvēļus, tostarp demokrātu galveno kandidāti Hilariju Klintoni.
Škreli prieki nebija ilgi. 2015. gada 17. decembrī ASV Vērtspapīru un biržu komisija viņu apsūdzēja krāpšanā ar vērtspapīriem, izmantojot bēdīgi slaveno “Ponci shēmu”, bet 2018. gada 9. martā viņam piesprieda septiņu gadu cietumsodu un 7,36 miljonu dolāru naudas sodu, savukārt citā civillietā tiesa uzdeva viņam samaksāt cietušajiem 64,5 miljonus dolāru. Ironiski, ka 2020. gada 22. aprīlī Škreli lūdza viņu priekšlaikus atbrīvot, jo viņa firmai viņa klātbūtne esot ļoti nepieciešama, lai izstrādātu zāles pret COVID-19. Škreli atbrīvoja no ieslodzījuma 2022. gada 18. maijā, uz mūžu aizliedzot ieņemt amatu jebkurā kompānijā, kuras akcijas tiek publiski tirgotas. Jāpiebilst, ka pēc Škreli aresta “Turing Pharmaceuticals” nomainīja nosaukumu uz “Vyera Pharmaceuticals”, bet 2023. gadā paziņoja par bankrotu.
Albuma turpmākais liktenis
2018. gada martā pēc Škreli notiesāšanas par krāpšanos ar vērtspapīriem ASV federālā tiesa konfiscēja viņam piederošos aktīvus, tostarp arī albumu, bet 2021. gada 27. jūlijā ASV Tieslietu ministrija paziņoja par tā pārdošanu, un medijos norāda, ka to par 4 miljoniem dolāru iegādājās digitālās mākslas kolekcionāru grupa “PleasrDAO”, kas iegādājas neaizstājamos blokķēžu žetonus (NTF), kas godina pret eliti sacēlušos dumpiniekus. “Rolling Stone” atsaucās uz grupas pārstāvja Džeimisa Džonsona teikto, ka šis “brīnišķīgais mākslas darbs, šī kulminācija protestam pret mūziķu un mākslinieku starpniekiem un rantjē” gāja bojā, nokļūstot “absolūtā interneta ļaundara” Škreli rokās, un, iegādājoties šo albumu, grupa vēlējās to “atdot atpakaļ cilvēkiem”.
Jāpiebilst, ka 2024. gadā šis noslēpumainais albums uz brīdi nokļuva publiskai apskatei Senās un jaunās mākslas muzejā (MONA) Austrālijas pilsētā Hobartā Tasmānijas salā. Šis muzejs jau bija ieguvis skandalozu slavu ar izstādi, kuru drīkstēja apmeklēt tikai sievietes — lieki teikt, kāds neapmierināts apmeklētgribētājs to iesūdzēja tiesā.
Šajā muzejā 10 dienu laikā no 15. līdz 24. jūnijam organizētāji rīkoja nelielus noklausīšanās pasākumus izstādes “Namedropping” ietvaros, kur klātesošie varēja nobaudīt 30 minūšu fragmentu, pirms tam parakstot līdz 2103. gadam saistošu apņemšanos to neierakstīt. Paša oriģinālā albuma ilgums ir 128 minūtes. Grupa toreiz paziņoja, ka MONA noklausīšanās sesijas palīdzēs īstenot tās vīziju — vienkāršu albumu pārvērst mākslas darbā. Jūnijā “PleasrDAO” sāka daļēji pārdot īpašumtiesības uz šo albumu kā neaizstājamos blokķēžu žetonus par vienu ASV dolāru: katra iegādes reize pircējam deva 5 minūšu fragmentu un pietuvināja albuma publiskas izdošanas brīdi par 88 sekundēm.
Bijušais īpašnieks Škreli atriebās izstādes organizētājiem, 2024. gada 9. jūnijā mikroblogošanas vietnē sarīkojot albuma straumēšanu apmēram 5000 klausītājiem. Tā bija pirmā reize, kad albumu bija iespējams noklausīties publiski. “PleasrDAO” iesūdzēja Škreli tiesā, ar neatļautu atskaņošanu viņu apsūdzot albuma vērtības pazemināšanā. Tiesnese aizliedza Škreli turpmāk šo albumu publiski atskaņot, bet Ņujorkas federālā tiesa lika viņam atdot visas kopijas.
Jāpiebilst, ka šis albums ir visu laiku dārgākais ieraksts, pārspējot Boba Dilana "Blowin' in the Wind" dziesmas ierakstu, ko 2022. gada izsolē pārdeva par 1,8 miljoniem dolāru. Trešajā vietā ir “The Beatles” 1968. gada tāda paša nosaukuma albums, kas pazīstamas arī kā “White Album”: Ringo Sāra personiskā kopija (Nr. 0000001) 2015. gada decembrī tika pārdota pa 790 000 dolāriem, kas ir visu laiku lielākā summa, kas samaksāta par jau komerciāli izdotu albumu.