LVM arborētumā Kalsnavā gatavo dīgšanai dažādu retu augu sēklas
Sākoties pavasarim, Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā notiek dažādu retu augu sēklu stratifikācija jeb to gatavošana dīgšanai. Ziemā LVM arborētums no citiem botāniskajiem dārziem un arborētumiem visā pasaulē saņēma vairāk nekā 100 sēklu paciņas. Katru gadu sēklas tiek gatavotas dīgšanai un vēlāk sēšanai, lai uzturētu un pilnveidotu arborētuma kolekciju, papildinot to ar dažādiem svešzemju kokaugiem.
Sēklu paciņas ar pasaules retumiem
Starptautiskajā sēklu apmaiņā saņemtās sēklas tiek reģistrētas, apkopotas, noliktas glabāties piemērotos apstākļos – ledusskapī vai pagrabā – un sagatavotas sēšanai.
Tālākais sēklu sūtījums šogad atceļojis no Japānas ar savvaļā sastopamu koku sēklām, piemēram, dažādām ošu un kļavu sugām.
Šogad no iepriekšējos gados saņemtajām sēklām arborētumā tiks veidots jauns rožu stādījums uz kļavu fona, kuru savukārt sāka veidot jau pirms pieciem gadiem.
No sēklu stratifikācijas procesa līdz sēšanai
Sēklu stratifikācija atkarībā no sugas tiek plānota tā, lai maijā, kad siltumnīcās temperatūra sasniegs uzdīgšanai nepieciešamos +20 ◦C, sēklas būtu gatavas sēšanai.
Skaidro Linda Strode, LVM arborētuma Kalsnavā augu selekcijas speciāliste:
“Daudzu augu sēklas pēc ienākšanās vēl nav gatavas dīgšanai, jo tām nepieciešams pēcbriedes periods. Šajā laikā sēklās norit svarīgi fizioloģiski procesi.
Lai sēklas sagatavotu dīgšanai, tās noteiktu laiku jātur mitrā vidē 0–4 °C grādu temperatūrā. Šo procesu sauc par stratifikāciju. Dabā tas notiek augsnes virskārtā, taču, lai mēs labāk varētu pārraudzīt dažādo kokaugu sēklu sadīgšanu dendroloģiskās kolekcijas papildināšanai, mēs veicam sēklu stratifikāciju kontrolētos apstākļos.”
Sēklu stratificēšanai tiek izmantoti plastmasas trauciņi ar vāciņiem un mitru granti. Kā mitruma uzturētāju var izmantot arī citus materiālus, piemēram, sfagnu sūnas. Ja rudenī ievākti un izžāvēti augļi, sēklas pirms stratificēšanas jāatbrīvo no augļu mīkstuma, lai stratifikācijas laikā neattīstītos pelējums. Dezinfekcijas nolūkos sēklas pirms stratificēšanas vienu diennakti tiek mērcētas vājā kālija permanganāta šķīdumā. Tad mitrās sēklas ieber plastmasas trauciņā, apber un samaisa ar mitro granti, pievieno etiķeti, noslēdz ar vāciņu un novieto pagrabā apmēram 4 °C grādu temperatūrā.
Stratifikācijas laikā sēklas regulāri jāpārskata, lai pārliecinātos, vai grants joprojām ir mitra, un vajadzības gadījumā jāsamitrina.
Dažādu augu sēklām ir atšķirīgs stratifikācijas ilgums. Piemēram, priedes un egles var sēt bez stratifikācijas, savukārt kļavām nepieciešama 1 līdz pat 5 mēnešu stratifikācija. Ir augi, kam nepieciešama kombinētā stratifikācija. Piemēram, magnoliju sēklām, lai sagatavotos dīgšanai, sākumā nepieciešama siltā stratifikācija apmēram 20 °C grādu temperatūrā 1–2 mēnešus un pēc tam aukstā stratifikācija 3–6 mēnešus.
Pirms sēšanas sēklas ir jāsagatavo, lai tās labāk dīgtu un augtu. Katrai koku un krūmu sugai ir savi mazie “triki”, kā pareizi apstrādāt sēklas.