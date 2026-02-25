Princis Viljams atklāj mīļāko filmu, ko mājās skatās kopā ar Džordžu, Šarloti un Luisu
Velsas princis Viljams BAFTA balvu pasniegšanas ceremonijas sarkanā paklāja intervijā pastāstīja par mazliet negaidītu, adrenalīna pilnu filmu, kuras lieli fani ir gan viņš pats, gan viņa trīs bērni.
Princis Viljams atklājis, kuru filmu viņš un viņa trīs bērni ar princesi Keitu mājās “dievina” skatīties. Velsas princis, ejot pa BAFTA kino balvu sarkanā paklāja celiņu Londonas “Royal Festival Hall”, ieskicēja prinča Džordža, princeses Šarlotes un prinča Luisa filmu skatīšanās paradumus.
Video fragmentā, kas publicēts platformā “X”, princim, kurš izskatījās eleganti bordo samta uzvalkā un melnā kaklasaitē, vaicāja, kura ir viņa mīļākā filma. “Man jābūt uzmanīgam, jo esmu nedaudz neobjektīvs attiecībā pret kādu konkrētu cilvēku,” viņš atbildēja, norādot uz savu draudzību ar aktieri Tomu Krūzu. “Bet, piemēram, “Top Gun 2” ir viena no neticamākajām filmām, ko esmu redzējis pēdējā laikā.”
“Milzīgi ienesīga filma, un tik nopietna attieksme pret darbības ainām. Kā tas var būt, ka tā nekad neko neiegūst? Tas mani uztrauc. Tā vienkārši neiegūst neko. Kā tas var būt, ka tā neiegūst neko? Tā, iespējams, ir viena no pēdējā laika visienesīgākajām filmām, un tai vajadzētu kaut kur vismaz tikt pieminētai — tas ir viss, kas man rūp.”
Filma iznāca 2022. gadā kā ilgi gaidīts turpinājums 1986. gada franšīzes pirmajai daļai.
Pēc tam karaliskās ģimenes tēvs, kuram ir trīs bērni, pastāstīja, ka tā ir filma, ko viņš labprāt skatās kopā ar dēlu Džordžu (12), meitu Šarloti (10) un dēlu Luisu (7). “Jo, skatoties to kopā ar bērniem, viņiem tā vienkārši ārkārtīgi patīk,” viņš turpināja. “Lai arī viņiem patīk arī mākslinieciskākas filmas… viņiem patīk triki, un tas, ka viņš to uztver tik nopietni un ka viņam rūp kino.”
Ir zināms, ka princim ir cieša draudzība ar 63 gadus veco Holivudas aktieri, un 2022. gadā viņi kopā ar Velsas princesi tika manīti Londonas pirmizrādē filmas otrajai daļai — “Top Gun: Maverick”. Filma atgriežas pie galvenā varoņa Maverika pēc trīsdesmit gadiem, kad viņš saskaras ar savu pagātni, vienlaikus apmācot jaunu “Top Gun” absolventu grupu.
Lai gan Tomu uzskata par vienu no visu laiku spožākajām kino zvaigznēm (un pērn viņš saņēma goda “Oskaru”), “Top Gun: Maverick” bija nominēta sešām Amerikas Kinoakadēmijas balvām, taču ieguva tikai vienu — par labāko skaņu. Tā bija 2022. gada visienesīgākā filma pasaulē un arī komerciāli veiksmīgākā aktiera ilgajā karjerā.
Kamēr princis izteica atzinību filmai, viņa sieva princese Keita atklāja, ka ir redzējusi “Hamnet” — šā gada BAFTA balvas “Izcils britu filmas” laureāti ar Polu Meskalu un Džesiju Bakliju galvenajās lomās — un filma viņu atstājusi “asarās”.
Viņa pajokoja: “Patiesībā nodomāju, ka tā bija slikta ideja. Beigās man bija ļoti sapampušas acis. Filma ir tik skaisti uzņemta. Arī mūzika. Skaņu celiņš ir fantastisks.”