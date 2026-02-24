Kurš bija īsts triumfs, kurš - risks? Analizējam Holivudas zvaigznes Margo Robijas tērpus
Aktrise Margo Robija no savām varonēm neatvadās līdz ar pēdējo filmēšanas dienu - viņa turpina dzīvot šo tēlu noskaņā arī publiskos pasākumos, ar apģērba palīdzību radot smalkas, eleganti nolasāmas atsauces uz aktuālo lomu. Katrs viņas iznāciens kļūst par vizuālu stāsta turpinājumu, kurā saplūst kino, mode un personiska interpretācija.
35 gadus vecā aktrise ir īsta meistare, kad runa ir par sevis atveidotā tēla atspoguļošanu uz sarkanā paklāja. Vai atceraties viņas dažādos un pasakaini krāšņos tērpus, kad Margo Robija 2023. gadā reklamēja filmu “Bārbija”? Arī šogad viņa turpina šo tradīciju, popularizējot savu lomu režisores Emeraldas Fenelas filmā “Kalnu aukas”.
Robija apmeklējusi intervijas, fotosesijas un pirmizrādes pasākumus, izvēloties izsmalcinātus, Viktorijas laikmeta iedvesmotus tērpus.
Lūk, viņas līdz šim valkātie tērpi – no mazāk veiksmīgā līdz pašam labākajam.
Tērpa izvēle “The Julia Cunningham Show” apmeklējumam nebija pārāk veiksmīga
Aktrise bija ģērbusies Marka Gonga bezpiedurkņu kleitā ar baltu, apdrukātu korsetes daļu, sarkanu satīna krūšturi un melnu caurspīdīga auduma virsslāni.
Tērpa daudzu kārtu dizains radīja nepabeigtības sajūtu, turklāt tas bija mazliet par atturīgu, lai harmoniski saskanētu ar dizainera ādas kurpēm ar siksniņām.
Uz radio interviju Margo bija ieradusies kopā ar ekrāna partneri aktieri Džeikobu Elordi un mūziķi Charli XCX, kura radījusi filmas mūziku.
Londonas preses pasākumam izvēlējusies pārāk vienkāršu tērpu
Jautājumu un atbilžu vakaram Londonā aktrise izvēlējusies melnu Vivjenas Vestvudas mini kleitu.
Bezpiedurkņu modelim bija dziļš, apaļš dekoltē, korsetes augšdaļa un kupls minisvārku siluets. Kleita bija jauka, taču tai pietrūka aksesuāru, kas piešķirtu izteiksmīgumu.
Drosmīgs, bet ne līdz galam izdevies modes eksperiments
Fotosesijā Londonā Robija bija ģērbusies dizainera Džona Galliano “vintage” tērpā – dramatiskā, korsetes stila mētelī ar rozā spalvu rotājumiem un melnos īpaši īsos svārkos, ko papildināja zeķturi.
Koptēlu noslēdza sarkanas zeķes pāri celim un sudrabotas augstpapēžu kurpes. Katra detaļa atsevišķi bija interesanta, tomēr kopumā tēls nebija vienots, atzinuši modes eksperti.
Ielas stils – atturīgs, taču tematiski precīzs
Dodoties uz BBC Radio studiju Londonā, Margo Robija bija tērpusies Dilāras Findikoglu radītā ansamblī: šaurās biksēs ar sprādzēm, korsetē ar rozā ziediem un kurpēs ar smailiem purngaliem.
Viņa uz rokas nesa ādas mēteli un rokassomiņu, bet acis sedza ovālas saulesbrilles.
Tas nebija spožākais no “Kalnu auku” preses turnejas tērpiem, taču mūsdienīgs dizains tajā harmoniski saplūda ar Viktorijas laikmeta estētiku.
Jutekliski un izaicinoši Parīzē
Parīzes pasākumam pie Svētās sirds bazilikas viņa bija izvēlējusies pēc pasūtījuma darinātu amerikāņu dizianera Toma Brauna (Thom Browne) tērpu. Tam bija atkailināti pleci, korsetes mini kleitas siluets un ar redzamiem zeķturiem pievienoti garie svārki. Tērps bija vienlaikus izsmalcināts un mazliet izaicinošs. Koptēlu aktrise koķeti papildināja ar čokera kaklarotu.
Elegance ar sarkanu samtu un milzu briljantu
Filmas pirmizrādes vakaram Parīzē Robija izvēlējās aristokrātiski greznu “Chanel” tērpu. Bezpiedurkņu kleitai bija samta korsetes augšdaļa. Sarkanais samts, kas bija izkārtots bagātīgās drapērijās, graciozi vijās pāri kuplajiem svārkiem un noslēdzās garā šlepē.
Aktrises kaklu rotāja samta lenta ar vairāk nekā 100 karātu briljantu, ko radījusi juveliere Lorēna Švarca.
Tērps bija elegants un tematiski precīzs, bet koptēlu vēl efektīgāku būtu padarījusi augstā frizūrā saņemti mati.
Kā izkāpusi no Viktorijas laikmeta
Džimija Kimmela sarunu šovā Margo Robija ieradās modes nama “Alexander McQueen” tērpā. Melnajai mežģīņu kleitai bija garās piedurknes, augsta apkakle un pikants izgriezums dekoltē zonā. Šis tērps izskatījās gana izsmalcināti un jutekliski, lielā mērā nosakot turpmāko filmas reklāmas pasākumu toni.
Kleitu papildināja melnas aviatora stila saulesbrilles, pērlītēm rotātas augstpapēžu siksniņkurpes un vieglos viļņos ieveidoti mati. Robijas ausīs mirdzēja ekskluzīvi Džesikas Makormakas darināti auskari ar lieliem, lāses veida briljantiem, kas kopā svēra 15 karātus.
Sarkanā korsete kā atsauce uz rindu romānā
Fotosesijā Greistonas muižā Beverlihilsā aktrise bija tērpusies sarkanā ādas komplektā no turku dizaineres Dilāras Findikoglu kolekcijas. Čūskādas faktūras tērpa galvenais akcents bija no gliemežvākiem darinātais krūšturi un šņorītes, kas visā garumā papildināja tērpa garās piedurknes. Šim tērpam bija ļoti īsi miniatūri svārciņi.
Aktrises stiliste “Instagram” blogā rakstīja, ka tēlam iedvesmojusies no kādas rindas romānā: “Es labāk ļautos čūskas apskāvienam.”
Izteiksmīgo tērpu papildināja Džesikas Makormakas darināta kaklarota ar 10 karātu lāses veida briljantu uz sarkanas auklas.
Tērps no augstās modes kolekcijas un Elizabetes Teilores kaklarota
Pasaules pirmizrādes vakaru Losandželosā Margo Robija apmeklēja “Schiaparelli” augstās modes kleitā – iespējams, vienā no skaistākajiem tērpiem viņas karjerā.
Bezpiedurkņu kleitai bija augumu akcentējoša mežģīņu korsete ar sirdsveida izgriezumu un melni samta svārki ar koši sarkanu apmali, kas ieskāva viņu kā ziedlapas.
Margo izvēlētās rotas bija tikpat vēsturiskas kā pati kleita. Viņa bija greznojusies ar sirds formas kaklarotu, kas reiz piederējusi Elizabetei Teilorei. Šo “Cartier” zelta juvelierizstrādājumu ar leģendāro Tadžmahala briljantu kino dīvai 40. dzimšanas dienā bija dāvinājis Ričards Bērtons. Uz rotas iegravēts uzraksts “Mīlestība ir mūžīga” un vārds Nura Džahana, kura bija pirmā rotas īpašniece.
Rotaslieta, kuras oriģināls bija radīts no Emīlijas Brontē matiem
Londonas pirmizrādes vakarā margo Robija uz sarkanā paklāja kāpa modes māklinieces Dilāras Findikoglu radītā caurspīdīgā kleitā, ko papildināja pītas matu šķipsnas. Dizains bija ļoti neparasts un neaizmirstams.
Margo bija izvēlējusies arī “Šarlotes rokassprādzes” repliku – rotu, kas reiz piederējusi Šarlotei Brontē. Oriģināls bija darināts no rakstnieces māsu Emīlijas un Annas matiem.
Viktorijas laikmeta vīzija Austrālijā
Austrālijas pirmizrādi Margo Robija apmeklēja īpaši viņai radītā “Ashi Studio” kleitā, kas izskatījās gluži kā no 19. gadsimta.
Gaišo tērpu veidoja satīna korsetes augšdaļa, caurspīdīgas, plecus atkailinošas piedurknes un nāriņas silueta svārki ar viegli nodeldētām bārkstīm to apakšmalā.
Tēlu papildināja elegantos viļņos ieveidoti mati un plata, gotiska stila kaklarota – čokeris.