Liene Greifāne Amerikā tapusi par skaņu dziednieci
ASV dzīvojošā latviešu dziedātāja Liene Greifāne-Pence pārsteigusi ar jaunu pavērsienu savā dzīvē. Papildus mūzikai viņa apguvusi skaņas terapiju un oficiāli kļuvusi par sertificētu skaņu dziednieci.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Liene sociālajos tīklos dalās ar savu pieredzi, rakstot: “Pēc četriem mēnešiem dziļu studiju, prakses un veltīšanās es ar neizmērojamu pateicību varu teikt, ka esmu pilnībā sertificēta skaņu dziedniece. Šis ceļojums mani ir mainījis daudzos veidos. Skaņa, frekvence un vibrācija ir neticami spēcīgas – tās pārvietojas cauri ķermenim, attīra sastāvējušos enerģiju un atjauno dvēseles harmoniju. Vienlaikus turpinu savu ceļu un strādāju, lai sasniegtu reiki meistara līmeni. Veidoju savu dziedināšanas programmu, kas apvieno frekvenču dziedināšanu ar reiki enerģiju. Rezultāti ir patiesi apbrīnojami. Tā ir spēcīga sistēma, kas skaisti darbojas kopā ar Dieva dievišķo enerģiju."
"Es jūtu aicinājumu runāt atklātāk par reiki un skaņu dziedināšanu. Es patiesi ticu, ka Dievs šo zināšanu ir ielicis manā sirdī, lai dalītos ar tiem, kuri ir gatavi to saņemt. Apsveru iespēju piedāvāt arī tiešsaistes dziedināšanas sesijas. Un, kad pabeigšu reiki meistara līmeni, es sākšu mācīt un vadīt citus, kuri vēlas kļūt par reiki praktiķiem. Šis ir tikai sākums," bilst viņa.
Pēdējie gadi Lienes dzīvē bijuši notikumiem bagāti ne tikai profesionāli, bet arī personīgi. 2024. gada nogalē tika ziņots, ka izjukusi viņas laulība ar Igoru Greifānu, taču jau drīz pēc tam sekoja negaidīts pavērsiens – 2025. gada 18. janvārī viņa apprecējās ar amerikāņu advokātu Maiklu Pencu. Tā ir Greifānes trešā laulība. Dziedātājas dzīves ceļš vedis cauri vairākām valstīm. Agrāk viņa ilgstoši dzīvoja Krievijā, vēlāk pārcēlās uz Ameriku, kur šobrīd apvieno radošo darbību ar uzņēmējdarbību un garīgajām praksēm. Viņa izveidojusi arī savu modes un apavu līniju.
Tomēr ceļš nav bijis bez izaicinājumiem. Pēc smagas saslimšanas ar Covid-19 viņa piedzīvoja nopietnas veselības sekas, tostarp daļēju dzirdes zudumu. Dziedātāja atzinusi, ka joprojām ir notis, kuras viņa dzird vāji vai nedzird vispār, kas profesionālai mūziķei ir īpaši smags pārbaudījums. Neraugoties uz grūtībām, Liene turpina meklēt jaunus izpausmes veidus un attīstīt sevi dažādās jomās. Skaņas terapija kļuvusi par vēl vienu nozīmīgu soli viņas dzīvē, un tagad būtisku vietu ieņem arī darbs ar cilvēku emocionālo un garīgo līdzsvaru.