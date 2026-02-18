Valdis Lūriņš ģimenes lokā nosvin 75. jubileju. No Igaunijas ierodas arī meita Dita
Aktieris un režisors Valdis Lūriņš šomēnes nosvinēja pusapaļo 75 gadu jubileju. Svētki tika atzīmēti mierīgi un sirsnīgi tuvinieku lokā - kopā ar sievu, sievasmāti, trim dēliem, kā arī meitu aktrisi Ditu Lūriņu-Eglienu un viņas ģimeni. Tieši šāda kopā būšana ar vistuvākajiem viņam šobrīd ir visnozīmīgākā, jubilārs uzsver žurnālam "Kas Jauns".
Tieši Valža Lūriņa dzimšanas dienā - 4. februārī - notika Dž. Dž. Džilindžera filmas "Perfektie" pirmizrādīšana medijiem. Pasākumā piedalījās arī Lūriņa znots, aktieris Mārtiņš Egliens, kas klātesošajiem izskatījās mundrs, smaidīgs un labā garastāvoklī. Pēc pasākuma Mārtiņš žurnālam "Kas Jauns" atklāja, ka tieši šīs dienas vakarā plāno doties ciemos pie sievastēva Valda Lūriņa, lai kopā ar ģimeni atzīmētu Valda 75 gadu jubileju.
Dž. Dž. Džilindžers prezentē savu jauno kinokomēdiju "Perfektie"
2026. gada 4. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika režisora Dž. Dž. Džilindžera melnā humora komēdijas "Perfektie" mediju seanss.
Saviesīgajās sarunās tika pieminēts arī smagais dzīves periods, ko aktieris piedzīvoja 2022. gadā, kad veselības problēmu dēļ viņš zaudēja balsi. Salīdzinot ar to laiku, tagad pirmizrādē Egliens izskatījās acīm redzami lieliskā formā, kas priecēja gan kolēģus, gan skatītājus. Par privāto dzīvi aktieris vienmēr ir runājis izvairīgi un labprātāk apspriedis darba jautājumus, taču šoreiz bija atvērts un runīgs.
Toreiz balss zuduma dēļ Mārtiņš bija bezizejā, un burtiski pāris stundu laikā tauta iemīļotā skatuves mākslinieka veselības atgūšanai saziedoja teju 50 000 eiro, lai gan lūgti tika 10 tūkstoši. Viņam Vācijā tika diagnosticēta reta balsenes slimība, un ārsti norādījuši, ka arī turpmāk visu mūžu muskulī ap balss saitēm būs jāveic botoksa injekcijas. Taču šobrīd, raugoties no malas, vairs nav iespējams pateikt, ka aktierim jebkad bijušas nopietnas veselības problēmas – viņš runā brīvi un izskatās pārliecināts.
Mārtiņš Egliens ir arī atradis sevi jaunā profesionālajā ampluā un līdztekus citiem projektiem turpina darboties režijā – marta beigās Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvos Egliena iestudētais Teātra dienas koncerts "Ar mani atkal runā… Ilze!", kur Mārtiņš būs ne vien režisors, bet arī viens no teksta autoriem.
Dita Lūriņa-Egliena studē Igaunijā
Jubilāra meita Dita Lūriņa-Egliena patlaban uz laiku pārcēlusies uz Igauniju, kur studē Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas maģistrantūrā performances mākslu, bērnus atstādama vīra Mārtiņa Egliena gādībā. Tomēr, neraugoties uz intensīvo ikdienu un dzīvi starp divām valstīm, viņa ieradās Latvijā, lai būtu klāt tēva nozīmīgajā dienā un piedalītos jubilejas svinībās ģimenes lokā.
Ditas lēmums paplašināt savas aktiermeistarības prasmes un tādēļ uz ilgāku laiku diendienā nebūt mājās, bet gan no Rīgas 312 kilometru attālajā Tallinā, krietni mainījis arī viņas vīra Mārtiņa Egliena ikdienas rutīnu. Tagad viņš ir pilnas slodzes ģimenes galva, kam gan jāgādā par abiem bērniem – dēlu Ernestu un meitu Grētu, kam ir tikai 11 gadi –, gan jārūpējas par visu pārējo mājsaimniecībā darāmo, sākot no ēdiena gatavošanas un beidzot ar veļas mazgāšanu un tīrīšanas darbiem. “Tētis ir tikai viena no lomām, kas man ir. Pēdējais gads man vispār ir piespēlējis situācijas, kad daudzas lietas daru pirmo reizi mūžā. Un tā ir liela dāvana mūsu vecumā – pamēģināt kaut ko jaunu,” par ģimenes situācijas maiņu intervijā portālam Tvnet.lv sacīja Egliens, atzīdams: “Oi, Mārtiņš ir viss kaut kas! Vesels saraksts sanāktu ar to, ko daru šobrīd! Runājot par pilna laika tēti, protams, tas ir izaicinājums man, bet pagaidām veiksmīgi tieku galā. Galvenais, lai bērni neslimo! Ernestam jau ir 18, viņam nekāda lielā palīdzēšana nav nepieciešama, bet Grēta ir liels malacis, patstāvīga. Es ar abiem bērniem mēģinu runāt kā ar pieaugušajiem. Puikam cenšos nepalīdzēt, bet rosinu tikt galā pašam. Protams, šad un tad sadusmojos, taču negrasos to no bērniem slēpt.”
Mārtiņš arī uzskata, ka ar mūsdienu tehnoloģijām itin veiksmīga ir iespēja uzburt klātbūtnes efektu, kaut vai tādā veidā, ka vakaros atvasēm vacapā Dita lasot pasakas.
Sēdēšana profesionālā komforta zonā noteikti nav par Ditu, viņa vēlas virzīties uz priekšu. Tāpēc jau pirms pieciem gadiem Lūriņa, būdama viena no Nacionālā teātra vadošajām aktrisēm, nolēma iemēģināt spēkus režijā. “Tā ir dziļa dzīves skola visos līmeņos. Man liekas, tā ir visiem, kuri savā profesijā grib tiešām dziļumos ietiekties. Tad jākļūst gudrākam. Bet tas ir skaists attīstības process. Vai nu tu ej uz priekšu un dziļāk, vai arī neej. Var arī profesiju nomainīt un mēģināt apart pavisam citu lauku, galvenais – jākustas, jo nav mums paredzēts sēdēt komforta zonā. Tās ir mazas pieturas, lai uzkrātu spēkus un tad ietu tālāk. Es tiešām tā domāju – nav paredzēts te uzvīt ērtu ligzdiņu un tajā lēnām aptaukoties. Garīgi aptaukoties. Tā ka… viss ir forši, riktīgi forši. Esmu laimīga par šādu iespēju,” viņa tolaik teica žurnālam "Patiesā Dzīve".
Un performanču māksla ir likumsakarīgs nākamais solis. Performanču aktiermeistarības studijas Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā Lūriņa apgūst divu gadu intensīvajā kursā kopā ar vēl 15 dažāda vecuma studentiem no dažādām pasaules malām, tostarp ASV, Austrālijas, Kolumbijas, Indijas, Ķīnas, Grieķijas. No aktrises sociālajos tīklos redzamā noprotams, ka Igaunijā pašlaik viņa kopā ar studiju biedriem veido performanci "Walk Your Chair", kura nupat, janvāra pašās beigās, piedzīvoja pirmizrādi. Performances "Walk Your Chair" izrādes notiek Tallinas centrālās dzelzceļa stacijas "Balti jaam" tunelī. Savukārt visu februāri Dita dziedās dažādās Latvijas pilsētās, kopā ar Gundaru Grasbergu, Aiju Vītoliņu un Daini Skuteli piedaloties koncertos "Sens tik sens ir tas stāsts" ar Raimonda Paula mūziku un Alfrēda Krūkļa dzeju.
Koncertuzveduma "Sens tik sens ir tas stāsts" pirmizrāde VEF kultūras pilī 2026. gada februārī
Kā veltījums Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa jubilejām tapis koncertuzvedums “Sens tik sens ir tas stāsts”, kas 2026. gada 9. ...
75. jubilejā saņem īpašu dāvanu
Valdis Lūriņš, runājot par savām sajūtām jubilejā, atzina, ka jūtas līdzīgi kā iepriekšējos gados – mierīgi un līdzsvaroti. Lai gan 75 gadu skaitlis liekot uz mirkli aizdomāties, ikdienas pašsajūta neesot mainījusies. “Skaitlis ir nopietns, bet iekšēji jūtos tāpat,” sacīja Valdis, piebilstot, ka svarīgākais ir saglabāt interesi par dzīvi un spēju priecāties par ikdienu.
Jubilārs sirsnīgi pateicās visiem, kas viņu apsveica telefoniski, ar īsziņām un sociālajos tīklos. Apsveikumu bijis ļoti daudz, un katrs no tiem devis sajūtu, ka paveiktais un nodzīvotais tiek novērtēts. Īpašu prieku sagādājušas arī dzimšanas dienā saņemtās dāvanas. Kā visiespaidīgāko Valdis minēja ģimenes sarūpēto pārsteigumu – apmaksātu braucienu uz Berlīni divām personām kopā ar sievu Ritu un operas apmeklējumu, par ko Valdis bija ļoti priecīgs, uzsverot, ka dzīvē varēs redzēt izcilo latviešu operzvaigzni Marinu Rebeku.