Meme, ko zina visi: Taira Benksa nožēlo bēdīgi slaveno “Amerikas nākamā topmodele” izgājienu
Ja esi pavadījis kaut pāris minūtes internetā, tu noteikti zini šo bēdīgi slaveno brīdi no realitātes šova “Amerikas nākamā topmodele” (America’s Next Top Model). Pēc 21 gada kopš ainas, kas vēlāk kļuva par memi, šova vadītāja Taira Benksa atzīst — toreiz viņa aizgāja par tālu.
52 gadus vecā Benksa, atskatoties uz savu ceļu šova vadītājas lomā, jaunajā “Netflix” seriālā “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”, komentējusi arī incidentu, kas kļuva par populāru memi un strīdu objektu — tajā Benksa “uzsprāga”, izslēdzot dalībnieci Tifāniju Ričardsoni, uzkliedzot viņai: “Es turēju par tevi īkšķus. Mēs visi turējām par tevi īkšķus!”
Šīs frāzes ir iedvesmojušas neskaitāmus “TikTok” video, GIFus, uzlīmes un “YouTube” miksus. Šova tiesnesis un grima mākslinieks Džejs Manuels to sauc par “visvairāk apspriesto ainu” šova vēsturē.
Saskaņā ar avotiem Benksas uzliesmojums pret Ričardsoni notika tāpēc, ka Benksa uzskatīja — topošā modele “izsmej” savu izslēgšanu un sacensības neuztver nopietni.
“Esmu ārkārtīgi vīlusies tevī,” toreiz sacīja Benksa, asi vēršoties pie Ričardsones. “Tev tas ir joks. Tu esi bijusi dusmu kontroles kursos. Tu esi piedzīvojusi, kā tavai vecmāmiņai atslēdz elektrību, lai viņa varētu nopirkt tev peldkostīmu šīm sacensībām. Un tu aizej turp — un joko, un smejies?”
Ričardsone atbildēja Tairai, sakot, ka “izskats var maldināt” un ka viņai ir “sāpīgi”, ka viņa tālāk šovā netika.
Tajā brīdī Benksa salūza: “Klusē, Tifānij! Beidz! Es savā mūžā nekad neesmu kliegusi uz meiteni šādi. Kad mana mamma kliedz šādi, tas ir tāpēc, ka viņa mani mīl. Es turēju par tevi īkšķus. Mēs visi turējām par tevi īkšķus. Kā tu uzdrošinies! Mācies kaut ko no šī!”
Benksa atzina, ka šis incidents viņai bijis “ļoti smags”. “Tifānija… tā meitene man bija sirdī,” viņa teica, skaidrojot, ka Ričardsone parādījās trešajā sezonā, bet viņai nācās aiziet pēc iesaistīšanās kautiņā bārā. Benksa sacīja, ka viņa un viņas komanda darīja visu, lai Ričardsoni atvestu atpakaļ uz “Amerikas nākamā topmodele” ceturto sezonu.
“Es aizgāju par tālu,” atzina Benksa. “Es zaudēju savaldību. Tas mirklis, iespējams, bija lielāks par viņu. Tā bija ģimene, draugi, sabiedrība, melnādainas meitenes — visi izaicinājumi, kas mums ir. Tik daudzi cilvēki saka, ka mēs neesam pietiekami labas. Es domāju, ka tas viss tajā brīdī bija manī. Tā ir tāda melnādainas meitenes lieta, kas manī sēž ļoti dziļi. Bet es zināju, ka aizgāju par tālu.”
“Es vienkārši gribēju mainīt šīs sievietes dzīvi,” viņa teica.
Šo mirkli šovā komentēja arī fotogrāfs un šova tiesnesis Naidžels Bārkers: “Taira mūs visus tiešām nobiedēja. Mēs burtiski uzlecām kājās.”
“Cilvēki mēģināja šo mirkli padarīt smieklīgu,” atcerējās Manuels. “Bet patiesībā tas nemaz nebija smieklīgi.” Viņš arī atklāja, ka “produkcijas komanda burtiski aizveda Tairu prom no filmēšanas laukuma.”
Šovs “Amerikas nākamā topmodele” noslēdzās 2018. gadā, taču izskatās, ka tas varētu atgriezties. “Man šķiet, ka mans darbs nav pabeigts,” Benksa teica seriāla beigās. “Jums nav ne jausmas, ko mēs esam ieplānojuši 25. sezonai.”