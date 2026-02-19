Rīgas domnieks Andris Ozols un miljonāra Ainara Gulbja atraitne Una Kārkliņa kopdzīvi sākt vēl nesteidzas
Rīgas domes deputāts un uzņēmējs Andris Ozols un miljonāra Ainara Gulbja atraitne Una Kārkliņa-Gulbe ilgu laiku nebija kopā manīti publiskos pasākumos, taču nu atkal kopīgi devušies baudīt kultūru.
Pirmo reizi Andris ar Unu sabiedrībā iznāca pirms apmēram pusgada, 2025. gada vasarā, kultūrtelpā "Ola Foundation" apmeklējot mākslinieces Maijas Tabakas izstādes "Gleznas" atklāšanu. Pa šo laiku abiem izveidojušās stabilas un sirsnīgas attiecības. “Mēs kopā nedzīvojam, bet ļoti daudz laika pavadām kopā,” par savu attiecību modeli žurnālam "Kas Jauns" pastāsta Andris Ozols.
No malas raugoties, Andra un Unas attiecības patiešām izskatās krietni mierīgākas un nosvērtākas nekā tad, kad Ozols iznāca sabiedrībā ar bijušo sievu Danu Reiznieci-Ozolu, ko pavadīja neliela stresa un trauksmes deva. Arī pats Andris piekrīt šādam salīdzinājumam: pēc viņa teiktā, Una ir ļoti nosvērts cilvēks un nav tendēta uz izrādīšanos, tāpēc esot viegli un patīkami būt kopā. Par saderināšanos vai kāzām gan vēl esot pāragri runāt, jo Andris ar Unu bauda viens otra klātbūtni un pēc savas attiecību pieredzes nesteidzas ar lēmumiem. Kā zināms, Ozols salīdzinoši nesen ir piedzīvojis pēkšņu un smagu šķiršanos no sievas, bijušās ministres un Starptautiskās šaha federācijas rīkotājdirektores Danas Reiznieces. Savukārt Una pirms mazliet vairāk nekā gada ir pārdzīvojusi smagu traģēdiju – mīļotā cilvēka zaudējumu. Viņas vīrs, miljonārs Ainars Gulbis, mūžībā devās 2024. gada nogalē.
Tagad Andris un Una vienu no kopīgajiem vakariem nolēma pavadīt, apmeklējot kino. Ozols no sava drauga režisora Džilindžera bija saņēmis personisku ielūgumu apmeklēt jaunās filmas "Perfektie" pirmizrādi un nešauboties aicinājis līdzi arī draudzeni. Jau daudzus gadus sekojot līdzi Džilindžera radošajai darbībai, Andris bijis pārliecināts, ka filma būs apmeklēšanas vērta. “Mēs jau arī esam šahu daudz spēlējuši. Džilindžers pēc izglītības ir šaha treneris. Pirms kļuva par režisoru, viņš Jēkabpilī mācīja spēlēt šahu. Es gan no tiem laikiem viņu nezinu, jo iepazinu jau kā režisoru. Taču šahu viņš spēlē labāk par mani, jo apspēlēja mani,” nosmaida uzņēmējs.
Dž. Dž. Džilindžera komēdijas "Perfektie" pirmizrāde
2026. gada 11. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmizrādi piedzīvoja Dž. Dž. Džilindžera melnā komēdija "Perfektie".