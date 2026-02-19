Ceturtdien starp mākoņiem uzspīdēs saule
foto: Lita Millere/LETA
Ceturtdien starp mākoņiem uzspīdēs saule.
Sabiedrība

Ceturtdien starp mākoņiem uzspīdēs saule

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ceturtdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs un starp mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien starp mākoņiem uzspīdēs saule ...

Saglabāsies lēns vējš un bezvējš, tādēļ pilsētās var būt slikta gaisa kvalitāte.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2..-7 grādiem.

Rīgā iespējams neliels sniegs un saule, bezvēju nomainīs lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs -5..-6 grādi.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1008-1011 hektopaskāli jūras līmenī.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa