Šodien 07:18
Ceturtdien starp mākoņiem uzspīdēs saule
Ceturtdien daudzviet Latvijā gaidāms neliels sniegs un starp mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Saglabāsies lēns vējš un bezvējš, tādēļ pilsētās var būt slikta gaisa kvalitāte.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2..-7 grādiem.
Rīgā iespējams neliels sniegs un saule, bezvēju nomainīs lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs -5..-6 grādi.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1008-1011 hektopaskāli jūras līmenī.