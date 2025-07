Jauns pāris! Miljonāra Ainara Gulbja atraitne Una Kārkliņa iziet sabiedrībā ar deputātu Andri Ozolu

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", pēc šķiršanās no Danas aiz pārdzīvojumiem Andris Ozols pat bija nometis svaru, un pagāja daži mēneši, līdz viņš atguvās no piedzīvotā. Pašvaldību vēlēšanu naktī Ozols, kas kandidēja (un veiksmīgi) uz Rīgas domes deputāta amatu no partijas "Latvija pirmajā vietā", neslēpis savām kolēģēm, ka labprāt iepazītos ar kādu daiļā dzimuma pārstāvi. Un, re – pēc mēneša, ierodoties uz Maijas Tabakas izstādes atklāšanu, Andris jau priecīgi smaida līdzās bijušajai modelei un miljonāra atraitnei.